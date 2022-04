El govern espanyol veu “innecessària” la consulta dels Jocs d’Hivern

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat que “no hauria estat necessari” fer una consulta pels Jocs Olímpics d’hivern del 2030. “La decisió correspon als governs”, ha assegurat Sánchez aquest dimarts al matí en una entrevista a SER Catalunya. La ministra de Transports ha assenyalat que “respecta” la decisió de la Generalitat de preguntar a les comarques de l’Alt Pirineu si cal presentar la candidatura, però no la comparteix. “Respectem la decisió, però crec que correspon als governs. Traslladar-ho a la ciutadania potser no ajuda a clarificar una prèvia que no està resolta i, per tant, primer s’hauria d’arribar a l’acord entre els governs dels territoris implicats”, ha sentenciat. Sánchez ha esperat que es puguin resoldre les diferències de Catalunya i l’Aragó i ha remarcat que el govern espanyol serà “favorable a la proposta que faci el Comitè Olímpic Espanyol (COE)”. La ministra de Transports ha subratllat que el projecte “beneficia al conjunt del país”.

La consulta sobre la celebració els Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu se celebrarà el 24 de juliol i serà doble, tal i com va informar aquest dilluns el Govern. La primera consulta anirà dirigida a la ciutadania de les comarques més afectades per l’impacte de la candidatura i tindrà una pregunta clara que serà “El Govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern?” i s’hi podrà respondre “sí, l’ha de presentar” o “no, no l’ha de presentar”. La segona consulta, que tindrà el mateix dia, anirà dirigida a les tres comarques que no reben l’impacte directe del projecte. La pregunta en aquest cas serà “La teva comarca s’ha d’involucrar en el projecte de Jocs Olímpics i Paralímpics?” i també s’hi podrà respondre “sí, estic d’acord amb què s’involucri” o “no, no estic d’acord amb què s’involucri”.

La consulta està rebent crítiques, sobretot a les comarques on finalment es farà però no s’hi preguntarà sobre si s’ha de fer la competició esportiva. L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va ser molt crític ahir amb la decisió del Govern de fer una doble consulta pels Jocs Olímpics d’hivern que deixa en mans de l’Alt Pirineu i l’Aran la decisió sobre presentar una candidatura i relega el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès a un paper consultiu. “No ens hem de vendre per quatre molles. Sí que hi ha consulta, però quin tipus de consulta? Si ens creiem el país, la Generalitat ha d’actuar d’una altra manera”, ha dit.