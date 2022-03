Gairebé un 20% dels investigats per delictes d’odi són menors

El creixement dels delictes d’odi i discriminació preocupa el cos de Mossos d’Esquadra, però sobretot, inquieta que el 19% dels arrestats o investigats per aquest tipus de delicte són menors d’edat. “Això no ho podem naturalitzar”, ha assegurat la inspectora Montserrat Escudé que aquest matí ha presentat el balanç d’actuació dels Mossos d’Esquadra amb els delictes d’odi i discriminació que s’han investigat al llarg de l’any 2021.

A grans trets, els Mossos d’Esquadra ha instruït durant l’any 2021 un total de 496 denúncies per delictes d’odi i discriminació. Una xifra que representa un 26% més respecte l’any anterior. La disminució de fets ocorreguda l’any 2020 està associada possiblement a la situació de crisi sociosanitària originada per la Covid-19. El 72,5% dels casos investigats s’han resolt amb la detenció o investigació dels autors dels fets.

Per tipologia o motivació, les dades de la policia apunta que durant el 2021 el 43% dels casos investigats corresponen a l’àmbit LGTBI-fòbia, seguidament dels àmbits relacionats amb l’origen nacional/ racial (28,4%) i el d’orientació política (20,9%). Sexisme, religiós, antisemitisme, aporofòbia, i per discapacitat mental o psíquica. Dels 496 fets denunciats durant l’any passat el 91% han estat comesos de forma presencial i la resta s’han comès en el marc d’internet i les xarxes socials.

El judici a Jorge del Valle i Pedro Chaparro per amenaces al fotoperiodista Jordi Borràs, un delicte d’odi.

En total, l’any 2021 es van detenir 116 persones i 330 van quedar investigades. Un 20% eren dones i la resta homes. Un 19% dels detinguts o investigats eren menors d’edat (30 tenien entre 10 i 13 anys i 56 entre 14 i 17 anys). L’àmbit en que es van detenir/ investigar més persones va ser el de LGTBI-fòbia, seguit del d’origen i el de motivacions polítiques.

Pel que fa les víctimes, durant l’any passat, un total de 575 persones van patir conductes d’odi i discriminació. Un 11,6% eren menors d’edat i un 3,3% persones majors de 65 anys. Dels 66 menors atesos pels Mossos d’Esquadra, 43 van patir insults i/o atacs per la seva condició sexual, dinou pel seu origen, una per orientació política, dos per discapacitat i una per antisemitisme. Segons la policia, “habitualment, aquestes amenaces i insults es va produir en el marc de les relacions que mantenen els joves a les escoles o al voltant d’aquestes i sovint es coneixien entre ells”.

Els Mossos callen sobre qui són els agressors en els delictes d’odi per motius polítics

Segons l’estadística dels Mossos d’Esquadra si s’analitzen els fets denunciats des del 2011 en delictes d’odi i discriminació, es detecta un augment de casos registrats els anys 2018 i 2019. Aquest increment es produeix per un augment dels fets denunciats per motivacions polítiques durant aquest període fruit del context polític en que es van denunciar en aquest àmbit: 324 fets el 2018 i 234 el 2019. L’any passat es van instruir 104 casos vinculats en l’àmbit de l’orientació política.

El nombre de fets registrats està per sota dels anys 2018 i 2019 en què es va experimentar un ascens notable en relació amb els anys anteriors. La demarcació de Barcelona és la zona on més fets s’han produït seguint de les demarcacions de Tarragona i Girona. Ara bé, la portaveu dels Mossos d’Esquadra ha evitat especificar quina orientació política tenien les víctimes i els agressors. De fet, la inspectora ha detallat que s’instrueixen diligències en tant la indumentària, la gratuïtat de l’atac o el tipus d’insults, però en cap cas, ha volgut dir quina orientació política tenien els agressors i les víctimes.

Xifres segons la víctima

Les denúncies interposades en l’àmbit de la LGTBI-fòbia han crescut de manera exponencial durant els darrers anys, passant de les 62 registrades el 2016 a les 215 que es van investigar el 2021. La demarcació de Barcelona ocupa el primer lloc de casos registrats (170), seguit de Girona (22), Tarragona (16) i Lleida (7). Respecte l’any passat, els casos investigats en l’àmbit LGTBI-fòbia són els que registren un augment més notable passant de 143 casos l’any 2020 a 215 l’any 2021.

Dels 215 atestats instruïts en aquest àmbit, el 62,3% corresponen a incidents vinculats amb l’homofòbia, el 19,5% amb la transfòbia, l’11,1% amb la lesbofòbia i el 7% estan vinculats directament al col·lectiu LGTBI- fòbia.

Pel que fa les investigacions per casos vinculats a l’àmbit ètnic, origen nacional i/o racial, els fets delictius han augmentat en nou casos respecte l’any anterior i des del 2016 s’han incrementat en 33 casos. Finalment, l’any 2021 va acabar amb tres casos investigats per odi a les persones sense llar, 9 per conductes contra creences religioses, set per antisemitisme i cinc per discapacitat física i/o psíquica. Tots van tenir lloc a la demarcació de Barcelona, menys dos relacionats amb conductes contra creences religioses que es van denunciar a Tarragona.