Els fronts oberts de la desfeta del 52%

La decisió del president Pere Aragonès de cessar per deslleial el seu vicepresident Jordi Puigneró i màxim nom de Junts per Catalunya al Govern és l’efecte detonant d’una crisi política sense precedents. De fet, és l’enèsima, i qui sap si definitiva prova, que s’ha esmicolat el ja denostadíssim concepte del Govern -o la majoria- del 52% independentista. Un cessament que deixa molts escenaris oberts sobre la continuïtat de la política del país, a gairebé les portes d’unes municipals el 28M i al rebedor d’una crisi econòmica i social anunciada.

El futur del Govern, unes noves eleccions avançades, la guerra civil juntaire, les tensions de lideratges compartits a ERC, els pressupostos o els pactes de supervivència política per allargar la legislatura són els elements més o menys probables de la nova etapa. De moment, la crisi s’ha allargat amb una maratoniana reunió de la direcció de Junts que ha refredat l’escalfament que havia esperonat un ampli sector a marxar amb un cop de porta del Govern. Ara caldrà esperar a la setmana vinent per veure què decideix la base juntaire. I ja se sap que un referèndum -i ho sap molt bé l’independentisme- és una arma incontrolable. Sia com sia, els fronts oberts són molts i tots probables.

El futur del Govern amb Junts?

El fet que el president Aragonès hagi escapçat Junts del Govern suposa molt més que un “cessament”. “És una invitació a marxar clara i contundent”, apunten fonts de la direcció dels junters. “Si ens quedem, quedem tocats i el discurs de les nostres bases de la pagueta i la cadira se’ns giraria en contra”, raona un altre font consultada per aquest diari. “Quedem debilitats si ens quedem”, assenyalen amb convicció. D’aquí que altres membres de la direcció apostin per “refredar i esperar” i alhora “fer patir una mica ERC”. D’aquí la idea de posar a decisió de la militància la continuïtat a Palau.

Aquesta opció, sobretot defensada pels qui ja en el seu moment, es van oposar al pacte de Govern. De fet, aquests dies s’ha reconstruït la idea “anar a l’oposició i rearmar-se electoralment, i així acabar de bastir l’estructura del partit estratègicament de cara les municipals”. “Si molts es queden sense feina, és el preu de la política, i així també discriminem qui està i per a què està”, comenten altres fonts. La divisió a Junts sobre els avantatges i inconvenients de quedar-se és evident i va més enllà de la batalla sense quarter entre borrasistes i turullistes. “Tenim l’oportunitat de diferenciar-nos, i al capdavall, són els d’ERC qui ens hauran fet fora, i sense complir els compromisos de Govern”.

Puigneró i Aragonès durant la sessió de control al Govern al Parlament / ACN

D’eleccions anticipades a batalla de lideratges republicans

“El president Aragonès no en vol ni a sentir a parlar d’eleccions anticipades tot i que admet que és difícil governar en minoria”, indiquen fonts dels republicans. De fet, de bon principi, no hauria fet fora Puigneró. Al capdavall, durant les dues primeres hores de la reunió amb el secretari general de Junts aquesta idea no es va plantejar. No va ser fins que va rebre una trucada de Calàbria, que no va anunciar la mesura a Turull. El president d’ERC, Oriol Junqueras, volia que el president fos més expeditiu i així ho va ser en consonància amb les darreres declaracions de Junqueras extraordinàriament dures amb Junts.

De tota manera, el Govern en minoria és una opció difícil amb una crisi a les portes i amb una pressió no només de l’oposició unionista, sinó també de la competència electoral independentista formada per la CUP i Junts per Catalunya. Les tres formacions voldran marcar distàncies entre elles i, per tant, no tindran cap incentiu per pactar més enllà d’acords simbòlics. D’aquí que abocar ERC a pactar amb Comuns i PSC sigui una tàctica per resistir fins a les municipals però que pot passar factura als republicans.

Pere Aragonès i Oriol Junqueras celebrant la victòria d’ERC / Cedida

Els pressupostos, assegurats

La inquietud per la crisi de Govern i la possibilitat d’un Govern en minoria influeix de manera decisiva en la llei principal de la governabilitat, els pressupostos. Però podria ser una inquietud controlada. De fet, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, donava per descomptat fa dues setmanes en una entrevista al Cafè d’Idees que tindrien el suport dels Comuns. Una percepció que la líder dels post-comunistes descafeïnava als pocs dies advertint als republicans que no donessin res per fet.

De tota manera, Aragonès confia que l’entesa personal que manté amb Albiach podria ajudar aprovar els comptes. Ara bé, també caldria també el suport explícit del PSC per tirar endavant els comptes. El panorama es configuraria, per una banda, la possibilitat d’un vot de suport. Al capdavall, durant la negociació dels actuals pressupostos els socialistes van emetre constants cants de sirena per oferir-se com a socis fiables. I, per una altre costat, el suport al Parlament seria a canvi del suport a Madrid al govern de Pedro Sánchez i a l’ajuntament de Barcelona, tal i com es va produir a finals de l’any passat.

Però el suport del PSC perd força en la mala relació que té el líder d’ERC, Oriol Junqueras, amb el PSC. Un dur posicionament molt criticat per part d’Alícia Romero, la portaveu socialista al Parlament i consellera d’Economia al famós Govern a l’ombra de Salvador Illa. Romero no s’està de retreure el to i els arguments que Junqueras utilitza contra els socialistes. Però uns comptes i assegurar l’estabilitat a Sant Jaume i a la Moncloa ben poden passar per alt aquestes asprors.

Ara bé, Aragonès té un roc a la faixa i és la possibilitat de prorrogar pressupostos que li donarien aire fins a les municipals. Caldria veure quina afectació, però, tindria aquesta pròrroga en el panorama de les inversions i en el repartiment dels fons del Netx Generation. Són dos claus de volta bàsiques en el programa del Govern dels republicans, però que requereixen d’una planificació concreta i rigorosa. En tot cas, la Generalitat no s’aturaria. L’únic efecte del darrer episodi és l’eutanàsia d‘un Govern que ja va costar de parir.