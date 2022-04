Fiscalia investiga les empreses contractades per Illa durant la COVID

La fiscalia anticorrupció només investigara les empreses denunciades pel PP de Madrid que van subministrar material mèdic durant la pandèmia. En un decret d’obertura de diligències d’investigació, el fiscal encarregat del cas Luis Pastor i la mateixa prefectura de la Fiscalia Anticorrupció assumiran la investigació de les set empreses que podrien haver incorregut en algun fet delictiu. Ara bé, deixa de banda, de moment, l’exministre i actual líder del PSC, Salvador Illa, així com l’exministre José Luis Ábalos, a qui la querella buscava les pessigolles, però sí que investigarà els contractes.

Segons el decret de fiscalia, al que ha tingut accés El Món, el passat 10 de març es va registrar una denúncia per part del portaveu del PP a madrid, per irregularitats arran del contractes d’emergències fruit de la COVID, com ara mascaretes, protectors o material d’higiene sanitari. Tot contractes de l’administració general de l’Estat així com subvencions públiques a través de tramitacions urgents. La querella relacionava cada empresa amb un membre del consell de ministres de Pedro Sánchez, com Illa, Ábalos o la ministra Nadia Calviño, fins i tot, apuntava la relació d’una de les empreses amb els pares del president espanyol.

Decret de fiscalia on s’exposa que, de moment, no investigarà Illa pels contractes de la COVID

Ara bé, la fiscalia, un cop passada pel sedàs la querella, retreu als querellats la poca base informativa per relacionar els membres aforats amb cada empresa i amb cada contracte en concret. D’aquí que decideix excloure’ls, ara per ara, de la investigació. “Res aporta, la querella,”, escriu el fiscal, “excepte la referència a la publicació en diversos mitjans de comunicació, sobre la relació dels adjudicataris amb les persones aforades que s’indiquen i la possible intervenció o ajuda en l’obtenció dels contractes, és a dir, sobre la seva participació en els fets delictius pels quals es presenta aquesta denúncia”.

Ara bé, sí que accedeix a obrir diligències d’investigació a les empreses subministradores per tal que permetin “confirmar o descartar la transcendència penal dels fets denunciats”. L’argument dels fiscals és que cal tenir present la “rellevància que té el recte i normal funcionament de l’Administració pública amb subjecció al sistema de valors instaurat a la Constitució ia la indiscutible transcendència social del context en què tenen lloc els fets descrits a la denúncia”. En concret analitzar les licitacions en un context d’estat d’alarma.

Així les set empreses investigades seran: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL; FCS Select Products, S.L -relacionada amb Illa-; Membres on the tribe, SL; Weihai Textile Group Import and Export Co, Ltd; Hyperin Grup Empresarial; Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital) i Industrias Plásticas Playbol, Sl.