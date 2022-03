La fiscalia cita a declarar sis tuitaires per criticar la família de Canet

La Fiscalia de Delictes d’Odi de Barcelona ha citat a declarar sis tuitaires que es van manifestar en contra de la família de l’escola Turó del Drac de Canet que va reclamar el 25% d’hores lectives en castellà per al seu fill. La investigació va començar, segons la Plataforma per la Llengua, després de diverses denúncies de Vox, Asamblea por una Escuela Bilingüe i Movimiento contra la Intolerancia, que consideren que aquests tuits constitueixen un delicte d’odi i amenaces. De fet, la Plataforma per la Llengua porta la defensa d’un dels investigats que aquest dijous han estat citats.

En aquest marc, la Plataforma per la Llengua va explicar aquest dimecres que la fiscalia citarà a declarar més de cinquanta de persones per comentaris crítics fets a Twitter quan es va conéixer que el Suprem ratificava la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que establia un 25% d’hores lectives en castellà a les escoles catalanes. Segons un comunicat de l’entitat de defensa de la llengua catalana, ja s’ha habilitat un correu electrònic per ajudar els acusats i assessorar-los davant el que anomenen “la macrocausa de la llibertat d’expressió”.

Imatge d’una pancarta a favor de la immersió lingüística davant l’escola Turó del Drac de Canet de Mar / ACN

Twitter com a camp de batalla

Quan es va conéixer aquesta sentència, que ja és ferma i el Govern ha d’aplicar en un termini de dos mesos, Twitter va esdevenir un gran camp de batalla per debatre la sentència. Poc després Vox, Movimiento contra la Intolerancia i Asamblea por una Escuela Bilingüe -els mateixos que han fet que sis tuitaires siguin citats aquest dijous- van denunciar més de cinquanta persones per delictes d’odi. La fiscalia ha recollit el guant i ha tirat endavant en aquesta petició.

Plataforma per la Llengua assegura que és la primera causa oberta a tantes persones per expressar-se a una xarxa social. “Amb aquests procediments es vol atacar la legitimitat de les polítiques lingüístiques catalanes amb la criminalització dels seus defensors i la contaminació de l’opinió pública en aquest sentit”, sosté l’entitat, que recalca que seguirà donant suport als acusats.