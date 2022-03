La fiscalia arxiva la denúncia de Cs pels avals de l’ICF

Segon clatellot de la fiscalia als partits unionistes pels avals de l’Institut Català de Finances. La Fiscalia ha arxivat aquest dimarts la denúncia de Ciutadans pels avals de 5,4 milions d’euros de l’ICF als ex-alts càrrecs del Govern perseguits pel Tribunal de Comptes per l’acció exterior del Govern abans del referèndum del 2017. El ministeri públic investigava una suposada malversació de fons, però finalment ha conclòs que no hi ha indicis de delicte, segons ha avançat El Mundo. La decisió ha arribat només un dia després que el Tribunal de Comptes reculés i acceptés aquests avals.

Com ja va avançar aquest diari el passat 25 d’octubre, el ministeri públic va registrar un escrit a la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què demanava que s’arxivessin aquestes denúncies. En un escrit de 14 pàgines, la fiscalia demanava als magistrats que rebutgessin la tramitació de les querelles de Vox i Ciutadans i la denúncia de Convivència Cívica Catalana perquè no veia contingut penal en els avals. La fiscalia considerava, per tant, que no calia que el TSJC investigués el conseller d’Economia, Jaume Giró, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ni el president del Govern, Pere Aragonès, com demanaven els unionistes.

El Tribunal de Comptes recula

La resolució del tribunal de Comptes d’aquest dilluns d’acceptar els avals de l’ICF contrasta amb la negativa del passat 14 d’octubre. Ara, el tribunal creu que els avals del Govern són una garantia legal suficient, ja que si el Tribunal finalment dicta una sentència condemnatòria es podran recuperar els fons gastats “de manera irregular”. La decisió d’aquest dilluns suposa que els encausats puguin recuperar els diners que van dipositar en el seu moment en aquest tribunal com a fiança. De retruc, ERC podria recuperar els 2,1 milions d’euros que va entregar i alguns dels investigats pel tribunal podrien recuperar pisos i altres béns.