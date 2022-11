Un executiu madrileny va pagar 2 milions contra l’independentisme el 21-D

Que l’independentisme era l’enemic a vèncer en les eleccions convocades pel 155 del 21 de desembre és indiscutible. El que no se sabia és que un empresari espanyol es gastés entre 1,5 i 2 milions d’euros per intentar, a tot preu, beneficiar el bloc constitucionalista en aquelles eleccions. Segons ha pogut saber La Vanguardia, J.G., les inicials d’un important executiu de Madrid que treballa en una multinacional alemanya, va pagar la xifra multimilionària per intentar confeccionar una campanya per intentar acabar de totes totes amb el vot independentista. Objectiu que finalment no es va acabar complint perquè Junts, ERC i la CUP van acabar desbloquejant un govern independentista liderat per Quim Torra.

De moment, però el nom d’aquest empresari madrileny, no ha transcendit, però el mateix mitjà apunta que no va ser l’únic participant d’aquesta conxorxa contra l’independentisme català. Així, el centre d’aquesta trama va ser al cèntric carrer barceloní de Trafalgar, concretament al número 38, que va esdevenir el que es coneix en màrqueting com la war room, en català sala de guerra. Tot plegat per intentar aconseguir que en les eleccions del 21-D hi hagués una majoria constitucionalista. Es va aconseguir guanyar les eleccions, però no la guerra. Per capitanejar aquesta companya mediàtica es va escollir una agència barcelonina i una nord-americana, Messina Group.

Dos mesos de campanya

Tot plegat va començar a principis d’octubre del 2017, poc després de la celebració de l’1-O. En aquell moment les imatges de la brutalitat policial a Catalunya feien la volta al món. Un directiu de l’agència de publicitat encarregada assegura que “l’empresari recorre als nostres serveis perquè té bones referències. Sap que som una agència potent, experta en tècniques del nou màrqueting. Al final, incitar a la compra o al canvi de sentit d’un vot no és tan diferent. És un encàrrec purament professional”, segons publica el mateix mitjà.

Aquesta agència, la qual té una gran relació amb dos alts càrrecs de Societat Civil Catalana, va gestar la campanya es gesta al marge de l’entitat constitucionalista, segons assegura el que va ser el seu president fins al novembre d’aquell any, Mariano Gomà, que afirma contundentment que ningú li va esmentar res sobre l’operació i diversos directius de l’entitat corroboren la seva versió.

PP, Cs i PSC coneixien la companya

Qui sí que coneixia aquesta campanya mediàtica contra l’independentisme eren els partits constitucionalistes, PP, PSC i Ciutadans. Els populars han admès, però, que només van tenir relació amb Messina, assegurant que “sabíem que treballaven també per al PSC i Ciutadans, res més. Tampoc qui pagava”, expliquen fonts populars. Des dels socialistes, s’assegura que no va haver-hi cap mena de vincle entre les tres campanyes, però sí que admeten que sabien de la seva existència.

El projecte, inicialment, va ser encarregat per ser portat a terme a mitjà termini, però l’encavalcament de les circumstàncies va provocar que el projecte fos gestionat de manera urgent, sobretot després de la dissolució del parlament el 27 d’octubre després de l’aplicació del 155. Aquelles setmanes fins a 60 persones van començar a treballar de valent per tirar endavant el projecte amb èxit. De fet, les agències contractades difonen fins a 30 o 40 continguts diaris, entre els quals hi havia mems, vídeos virals, articles o informes econòmics.

A banda d’això, Messina també va assessorar els tres partits constitucionalistes, tal com ha relatat un dels professionals que va estar implicat en l’operació: “Messina va assistir en l’enviament de missatges, en l’estratègia digital i general”. Això era per la banda de l’agència nord-americana. Per la part de l’agència barcelonina, fins a 55 persones treballen amb la màxima discrecionalitat. De fet, gran part dels continguts que publiquen són en català amb l’objectiu prioritari de sembrar el dubte entre l’electorat independentista indecís.

Al final, tot i la complicada trama per desgastar l’independentisme, l’objectiu no es va acabar complint perquè finalment l’independentisme va acabar obtenint la majoria absoluta al Parlament tot i que Ciutadans fos la força més votada.