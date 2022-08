Iceta assegura que ERC “veu inviable el camí de la unilateralitat”

El ministre de Cultura, Miquel Iceta ha assegurat en una entrevista a El Periódico que ERC “veu inviable el camí de la unilateralitat i accepta la realitat tal com és”. Amb aquestes paraules Iceta ha descrit la situació en la que es troba el govern català envers el govern espanyol i com està avançant el diàleg entre ambdós administracions. “Jo crec que avui ERC està en una aproximació pragmàtica. No vol dir que hagi renunciat als seus ideals, però sap que els ha de construir amb una realitat”, ha dit Iceta. D’altra banda, també s’ha dirigit al conflicte més recent i un dels primers requisits de la taula de diàleg: el delicte de sedició. D’aquest acord ha reconegut que en cap cas s’eliminarà aquest delicte, però si que ha parlat de maneres de reformar-lo.

Les converses entre el govern espanyol i el govern català estan donant els seus primers fruits, segons el ministre de Cultura. Si més no, ell mateix ha afirmat que van per bon camí: “Nosaltres diem que entre l’immobilisme i la ruptura hi ha un gran camí a recórrer en termes d’autogovern, finançament i reconeixement de la diversitat nacional a Espanya”. Tot i això, també ha assegurat que una gran part del perquè aquestes qüestions no s’estan tractant és perquè “els independentistes diuen independència o res”.

Miquel Iceta, entrevistat per El Món al seu antic despatx del Parlament, el desembre del 2020 / Jordi Borràs

Pel que fa al Catalangate, Iceta ha explicat que les millores que s’han fet han estat les adients, en referència a la destitució de la directora del CNI, Paz Esteban, després de les filtracions del Cas Pegasus. En ser preguntat pel perquè de la negativa a una mesa d’investigació del cas, Iceta ha evadit la pregunta i ha reiterat que “hem de garantir que en l’ús de les seves prerrogatives els cossos de seguretat i els serveis d’intel·ligència s’ajustin plenament a la legalitat”.

El delicte de sedició és reformable

Una altra de les qüestions a les s’ha adreçat Iceta durant l’entrevista ha estat al delicte de sedició. En aquest sentit, el ministre de Cultura ha deixat molt clar que no s’eliminarà perquè “ha de ser delicte anar en contra de la Constitució”. Tot i això, també ha assegurat que mentre els temps canvien cal que la llei canvii amb ells. “Eliminació no pot ser. Anar contra la Constitució i la integritat territorial d’Espanya ha de ser delicte. Amb quines formes, penes, condicionants? Això és el que es pot discutir”, ha sentenciat Iceta.