Catalunya reclama a l’Estat 12.000 milions d’euros en dèficit d’inversions

L’Estat ha defensat en la Comissió Bilateral d’Infraestructures celebrada aquest divendres que Catalunya és la comunitat amb més inversió en “obra certificada”. Tot i això, també ha admès que hi ha hagut poca inversió al país, una situació que el Govern ha lamentat i ha reclamat. En aquest sentit, l’executiu català ha sortit de la reunió reclamant el retorn del dèficit en inversions, que s’eleva fins els 12.383 milions d’euros. A més, ha assenyalat que “no hi ha raons objectives que justifiquin aquesta poca inversió. “El secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, ha assegurat que el pressupost executat a Catalunya no els satisfà, però ha insistit que la xifra del 36% “no reflecteix la realitat”. “La realitat és que Catalunya és la comunitat on més obra s’ha certificat“, ha reiterat.

El Govern també ha reclamat transferències per valor de 3.000 milions així com un compromís per fer inversions de 9.000 milions a Catalunya per tal de revertir el greuge. Així ho ha transmès als mitjans el secretari general del departament de Vicepresidència, Ricard Font, que ha puntualitzat que ni la Covid ni la guerra d’Ucraïna o l’encariment dels preus són problemes que justifiquin aquesta baixa execució pressupostària. “No ens han pogut posar sobre la taula cap explicació objectiva per entendre per què estem a l’última posició”, ha denunciat.

“En lloc de revertir el dèficit l’eixamplem any rere any”

El Govern calcula que l’Estat espanyol hauria d’haver invertit 15.000 milions d’euros a Catalunya en el període entre el 2009 i el 2021, però només se n’han aportat 6.000 milions. Per això han denunciat que “any rere any” en lloc que es reverteixi el dèficit “s’eixampla”. L’executiu de Pere Aragonès també critica el retard en l’elaboració de projectes com ara els del pla de Rodalies del 2008. “Es podria entendre no tenir els diners, però quina és la justificació perquè 14 anys després no tinguem els projectes fets?”, ha lamentat l’expresident de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font.

La part catalana de la trobada ha lamentat davant dels mitjans que “no hi ha respostes més enllà de dir que s’hi posaran”. En canvi, la part espanyola ha valorat positivament la trobada perquè els ha permès “posar en comú” els posicionaments dels dos governs. Per això, Flores ha assegurat que el Ministeri de Transports i Mobilitat té l’objectiu de revertir el dèficit d’infraestructures a Catalunya, tot i que ha demanat un “anàlisi de fons i assossegat” de les dades d’inversions, més enllà d’assenyalar que l’execució ha estat d’un 36%.