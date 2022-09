VÍDEO | Escridassada contra Letícia per assistir a un acte a Lleida

Escridassada contra la monarquia a Lleida. Un centenar de persones han rebut la reina espanyola Leticia amb crits i xiulets a l’entrada d’un acte al Caixaforum de Lleida. La reina espanyola ha arribat acompanyada d’un fort dispositiu policial que s’ha plantat davant dels manifestants. L’acte al qual ha assistit Leticia estava organitzat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer i de la Fundació Científica de la Associació i el ponent principal era el doctor Carlos López-Otín. Aquest metge està anant a diversos llocs de l’estat espanyol per incrementar la visibilitat i el coneixement de la malaltia a la societat i explicar els serveis gratuïts que ofereix l’Associació als pacients amb càncer i les seves famílies.

Que se'n vagin de Lleida i dels Països Catalans. Aquí no els fem honors, aquí els fem fora! #NiReiNiPor pic.twitter.com/ICd4GVmYbt — Endavant Ponent (@EndavantPonent) September 6, 2022

A banda dels manifestants que l’han rebut amb xiulets, un altre grup de cent persones l’han rebut amb aplaudiments i crits de suport. Entre els manifestants contraris a la monarquia hi havia un grup de persones que duien pancartes i cartells en suport a Pablo Hasél. Un dels membres d’aquest grup, Josep Bustos, ha lamentat en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies que el raper sigui a la presó mentre la reina “passeja” pels carrers de Lleida.

Letizia “de passeig” mentre Hasél és a la presó

“No la volem. A Lleida no tenim rei, ni reina, ni monarquia que ens representi”, ha reblat. A la concentració contra la reina també hi ha anat la mare de Hasel, Paloma Duró, que ha titllat d'”indignant” la presència de la reina a la ciutat mentre el seu fill està a la presó per denunciar “fets objectius” sobre la monarquia espanyola.

Durant la concentració s’han anat sentint crits de “fora la monarquia espanyola” i “els borbons són uns lladres” en una banda del carrer, mentre que a l’altra els simpatitzants de Leticia i la monarquia cridaven “visca” a la reina espanyola.