Tira endavant la derogació del delicte d’injúries a la corona

El Congrés ha rebutjat aquest dijous les esmenes a la totalitat que el PP, Vox i Cs han registrat contra una iniciativa d’ERC i Bildu –que compta amb el suport del PSOE, Podem, Junts, PDeCAT i la CUP- per eliminar del Codi Penal el delicte d’injúries a la Corona. La iniciativa prové del Senat, on el PSOE ja li va donar suport. De fons, la recomanació del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, que el gener del 2021 va reclamar a l’Estat –respecte al cas Stern i Roure, pel que va condemnar l’Estat- que despenalitzés les injúries al rei tot recordant que “un personatge públic ha de poder rebre un marge més ampli de crítiques”. Després de la votació dels vetos, el projecte segueix ara la seva tramitació. El

El portaveu de Cs, Edmundo Bal, ha afirmat que ERC vol “quedar impune” en la seva “campanya a desprestigi” a Espanya, que al seu entendre és una “forma de violència”. El diputat de Vox José María Sánchez Garcia, els ha acusat d’actuar contra un “ordre civilitzat de convivència”. El diputat del PP Eloy Suárez ha dit que les republicans volen que “insultar el rei surti gratis”.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una sessió plenaria en el Congrés dels Diputats / Eduardo Parra

Derogació de l’article

La proposició de llei d’ERC i Bildu estableix que es modifica el Codi Penal per eliminar l’apartat 3 de l’article 490 i els articles 491 i 543. A més deroga totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que suposa aquesta derogació.

L’apartat 3 de l’article 490 condemna a penes de presó de sis mesos a dos anys les persones que facin “calúmnies o injúries al rei” i a tots els membres de la família reial en l’exercici de les seves funcions.

Els casos de Hasel i Valtònyc

El 491 hi afegeix una multa de quatre a vint mesos en el cas que les injúries als membres de la Corona es facin respecte a altres activitats dels seus membres, i també una multa de sis a 24 mesos “a qui utilitzi la imatge del rei” o la seva família “de qualsevol forma que pugui danyar el prestigi de la Corona”.

L’article 543 també castiga amb una pena de multa de set a 12 mesos les ofenses o ultratge de paraula, per escrit o de fer a Espanya, a les seves comunitats autònomes, als seus símbols o emblemes, efectuades amb publicitat.

Tots tres articles han servit per encausar desenes de persones i han permès que els jutges dictessin penes de presó contra els rapers Valtònyc o Pablo Hasel, entre altres. També per encausar revistes satíriques com ‘El Jueves’.