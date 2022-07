El Senat es reuneix per renovar el Constitucional

El Senat celebra aquest matí un Ple extraordinari en el qual està previst que s’aprovin de manera definitiva el desbloqueig al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per poder renovar el Tribunal Constitucional (TC), la Llei del ‘sí és sí’ i la Llei de Ciència, entre altres.

Els grups de la Cambra Alta, que no es tornaran a reunir fins al setembre, van donar llum verda a la celebració d’aquesta sessió extraordinària per poder aprovar les lleis procedents del Congrés i que s’han tramitat a través del procediment d’urgència. A més de les tres mencionades anteriorment, s’inclouen la reforma de la llei d’ús d’informació financera, la reforma de la Llei Concursal i la modificació de la Llei del Poder Judicial en matèria de Jutjats del Mercantil. Segons han assegurat fonts parlamentàries del PSOE a Europa Press, el govern espanyol vol autoritzar aquestes sis iniciatives legislatives sense introduir cap esmena perquè quedin aprovades.

L’escut del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el màxim organ judicial de l’Estat espanyol, a la façana de la seu a Madrid | ACN

Reforma exprés del PSOE

La primera decisió que haurà de prendre el Senat és si tramiten per lectura única la proposició de llei plantejada pel PSOE per tornar al CGPJ la seva capacitat de nomenar, tot i tenir estar en funcions, als seus dos candidats en el TC. Aparentment, aquesta reforma exprés s’aprovarà ràpidament –sense passar per ponència ni comissió–, com va fer el Congrés la setmana passada.

Els socialistes van introduir aquest canvi el 24 de juny per corregir la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) aprovada el març del 2021 a iniciativa del govern espanyol i que impedia al CGPJ fer nomanaments, ja que té el mandat vençut des del 2018.

El problema és que la limitació de funcions ha fet que sigui impossible pel CGPJ pugui nomenar dos dels quatre candidats que han de reemplaçar als quatre magistrats del TC que van veure expirar el seu mandat el passat 12 de juny.

Llei del ‘sí és sí’ i Llei de Ciència

D’altra banda, el Senat abordarà el projecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda col·loquialment com la llei del ‘sí és sí’, després que la Comissió d’Igualtat rebutgés la setmana passada els vetos presentats pel PP i Vox.

El Ple també servirà per discutir l’aprovació definitiva de la LLei de Ciència, que va sortir amb un ampli suport del Congrés dels Diputats.