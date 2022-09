Sánchez dona positiu en covid i no podrà assistir a la Festa de la Rosa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat positiu en coronavirus aquest diumenge al matí, per la qual cosa no podrà assistir, com estava previst, a la tradicional Festa de la Rosa del PSC que se celebra aquest diumenge a la Pineda de Gavà (Barcelona). Ho ha anunciat en una anotació de Twitter, en el qual ha desitjat una bona Festa de la Rosa i ha assegurat que continuarà “treballant extremant les precaucions”.

A l’acte aquest diumenge assistiran el primer secretari del PSC, Salvador Illa; el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l’alcaldessa de Pineda de Gavà, Gemma Badia, i de la vice-primera secretària d’Organització i Acció Electoral del PSC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret.

El líder del PSOE i president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez / ACN

Ministres a la Festa

A l’acte també hi assistiran la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados; el expresident de la Generalitat José Montilla; el delegat especial de l’Estat en el CZFB, Pere Navarro, i el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, entre altres.

Celebració anual dels socialistes

Les intervencions dels dirigents socialistes començaran sobre les 12 hores en una festa que vol tornar anterior a la pandèmia, per la qual cosa recuperarà el tradicional menjar festiu després de l’acte polític, amb propostes gastronòmiques de diverses agrupacions socialistes.

En declaracions a Europa Press, Illa ha subratllat que detecta “ganes de retrobar-se en el conjunt del partit”, i ha destacat la importància d’aquesta cita per al PSC, ja que marca l’inici del curs polític dels socialistes catalans.

El dirigent socialista ha assegurat que, segons les previsions de la formació, “serà una festa com les d’abans, amb molta presència de gent i en la qual traslluirà la il·lusió que en aquest moment viu l’organització”.