Sánchez defensa al Congrés les seves mesures anticrisi

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensarà aquest dijous al Congrés dels Diputats les mesures de l’executiu per fer front a la crisi derivada de la guerra a Ucraïna i donarà detalls sobre la cimera europea que es va celebrar a Praga la setmana passada. Sánchez compareixerà, per tant, aquest dijous a partir de les 9 hores, davant el ple del Congrés després d’una petició feta des de la Moncloa.

Foto de família de la cimera informal de la Unió Europea a Praga / Europa Press

La cimera europea a Praga

Sánchez detallarà com va anar el consell informal que es va celebrar a Praga, a la República Txeca, i que es va centrar en l’energia, la guerra a Ucraïna i la situació econòmica a Europa. Sobre el Midcat, a la trobada el president espanyol va assegurar que hi hauria acord amb França per poder construir aquest gasoducte que connectaria, a través dels Pirineus, la península Ibèrica amb la resta d’Europa. La setmana passada, Sánchez afirmava que aquest acord amb França, principal detractor de la construcció d’aquesta infraestructura, arribaria “tard o d’hora”.

Mesures anticrisi del govern espanyol

El president espanyol també vol defensar les mesures anticrisi del seu govern al ple del Congrés. Per això, es preveu que parli de la reforma fiscal anunciada, de les ajudes socials, del pla d’estalvi energètic i de les línies generals del projecte de llei dels pressupostos generals de l’Estat, aprovats ‘in extremis’ amb Unides Podem la setmana passada i que estan a l’espera de l’aprovació del Congrés.

El proper 18 d’octubre, Sánchez compareixerà davant del Senat i, en una confrontació amb el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, parlarà sobre la fiscalitat i la protecció de l’estat del benestar. Aquesta trobada arriba després que PSOE i Unides Podem arribessin a un acord sobre un gravamen a les grans fortunes, més tributació a les rendes de capital i millores via IRPF per a rendes baixes.