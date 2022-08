Sánchez desmenteix una crisi de govern i ratifica els sues ministres

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat aquest dimarts que vagi a dur a terme una crisi de Govern i ha acusat els mitjans de “intoxicar”, davant d’unes informacions de El Confidencial, en les quals s’hi detallava una crisi de govern amb canvis de noms i carteres. En aquest sentit, ha afirmat que es troba amb notícies que ni tan sols ha pensat.

Així ho ha afirmat durant una compareixença davant els mitjans de comunicació en la seva desena visita a l’illa de la Palma. “No entra en els meus plans fer cap crisi de Govern”, ha exclamat abans d’apuntar que creu que el que es publica és perquè ell respongui que no hi haurà crisi de govern i després acusar-lo que el seu Executiu no és estable. En aquest sentit, ha volgut deixar clar que el seu Govern arribarà al final de la legislatura i ha dit estar molt satisfet del treball dels ministres i ministres.

Les informacions situaven els noms com Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Carolina Darias i Pilar Alegría. segons la font citada, l’objectiu del cap de l’executiu és alleugerir les carteres, que actualment en són 22. Una de les grans remodelacions que vol fer Sánchez és que la vicepresidenta i ministra de d’Economia i d’Empresa del govern espanyol, Nadia Calviño, assumeixi més funcions de les que té fins ara.

Reunió de la Comissió Bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol / EP

Bolaños o Marlaska per a les municipals de Madrid

Un altre nom que està en la corda fluixa és la del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que ha estat debilitat per haver estat espiat pel programari Pegasus. Tot i això, és el nom que menys sona per abandonar l’executiu espanyol de tots els nomenats. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que fa temps que té un enfrontament amb Bolaños pel cas Pegasus i el CNI, és segurament de les que té més possibilitats de marxar. La majoria de ministres que marxin ocuparan altres llocs per presentar-se a les eleccions municipals. Dos noms que sonen per les eleccions municipals de Madrid són els del propi Bolaños, i el de Fernando Grande-Marlaska. I és que els socialistes encara no tenen cap de cartell per a les municipals madrilenyes, després del desastre electoral del 2019 amb l’exentrenador de bàsquet Pepu Hernández al capdavant.