Sánchez anuncia 38,5 milions més per sanitat a les portes del 28-M

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge una nova injecció de milions per a sanitat que aprovarà el Consell de Ministres el pròxim dimarts, només cinc dies abans de la cita electoral del diumenge 28 de maig. En el segon anunci en 24 hores, el president del govern espanyol ha assegurat que destinaran una partida addicional de 38,5 milions d’euros a repartir entre les comunitats per abordar els problemes de salut mental de la població. Segons fonts del govern espanyol, 14,5 milions es destinaran a la millora d’equipaments als centres de salut.

Aquests 38,5 milions se sumen als 100 que el govern espanyol va aprovar amb el pla de salut mental creat el 2022. Aquest pla crea una línia d’atenció a la conducta suïcida que ha atès 119.000 persones, la creació del títol de metge especialista en psiquiatria infantil i de l’adolescència i transfereix 24 milions d’euros als territoris per abordar aquestes qüestions.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia 580 milions per l’atenció primària en un acte de campanya aquest dissabte / Agència Catalana de Notícies

Sánchez justifica l’anunci de mesures durant els mítings

Aquest és el segon anunci de Sánchez en un míting electoral en només 24 hores. Aquest mateix dissabte va anunciar 580 milions per reforçar l’atenció primària, també a repartir entre les comunitats. El PP ha criticat molt que Sánchez anunciï mesures als mítings electorals i el president espanyol s’ha justificat: “La dreta voldria que no féssim res durant la campanya electoral i que tot es paralitzés, però els problemes dels ciutadans no poden esperar, i aquest govern els seguirà resolent”.

A l’acte a Valladolid on ha anunciat aquesta partida extraordinària hi han assistit 1.500 persones. Sánchez ha tret pit i ha assegurat que no té “cap dubte” que els socialistes “guanyaran aquestes eleccions del 28-M”.