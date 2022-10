Ribera descarta el gasoducte entre Barcelona i Livorno 

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic del govern espanyol, Teresa Ribera, ha defensat que l’acord per a construir una connexió submarina per a hidrogen verd entre Barcelona i Marsella, el gasoducte BarMar, anticipa “una decisió estratègica sobre les xarxes d’hidrogen, que seran una realitat dins de quinze anys”. D’aquesta manera, ha descartat la construcció d’un gasoducte entre Barcelona i Livrono: “No té molt sentit fer una altra conducció submarina. La connexió amb Marsella és més curta i més barata”, ha comentat la ministra A una entrevista al diari La Vanguardia aquest diumenge, ha reivindicat l’esperit europeista del pacte, que segons ella té solidesa i va més enllà de l’interès domèstic: “Ens anticipem. Comencem a construir el futur i entrellacem Europa, és a dir, construïm més Europa”.

Preguntada pels terminis, ha respost que “després d’unes primeres converses amb Enagás aquesta última setmana” es podria realitzar en un termini d’entre quatre i cinc anys, i ha dit que Espanya té l’avantatge d’haver construït ja altres conduccions submarines, en referència al gasoducte Magreb-Europa a través de l’estret de Gibraltar i gasoducte Medgaz per la mar d’Alborán. Quant als costos del projecte, Ribera ha dit que prefereix ser prudent amb aquesta qüestió i esperar als resultats dels estudis tècnics. Ha explicat que ara comença una segona etapa de disseny i concreció de la infraestructura, per a la qual el Govern ja ha contactat amb “transportistes, amb la indústria i amb els reguladors per a poder tenir llest un primer projecte a principis de desembre”.

El president espanyol Pedro Sánchez juntament amb el president de la República Emmanuel Macron i el primer ministre portuguès António Costa | EP

El BarMar substituirà el MidCat

Durant la cimera a Brussel·les de la setmana passada, el president espanyol, Pedro Sánchez, va donar a conèixer l’acord amb els seus homòlegs francès i portuguès per substituir el projecte de gasoducte MidCat per un “nou corredor d’energia”, el BarMar, un gasoducte subterrani entre Barcelona i Marsella de 360 quilòmetres. Ribera ja va celebrar la iniciativa en aquell moment, on va assegurar que el projecte permetria diversificar l’entrada de matèria primera energètica i, per tant, es veurien beneficis a llarg termini. A més, Ribera va posar molt d¡èmfasi en la “vocació europeista i solidària” de la nova infraestructura. Així i tot, va remarcar que les obres del gasoducte BarMar no començarien immediatament perquè, abans, calia definir el projecte, tramitar els permisos d’avaluació d’impacte ambiental i detallar el finançament.