El rei espanyol obre una nova ronda de consultes pel 2 i 3 d’octubre

El rei espanyol Felip VI ha convocat una nova ronda de consultes per a la investidura d’un nou president del govern espanyol per als dies 2 i 3 d’octubre, és a dir, dilluns i dimarts. Hi estan citats tots els grups amb representació al Congrés després que la investidura del candidat popular Alberto Núñez Feijóo hagi fracassat definitivament aquest divendres. El líder del PP no ha obtingut els suports necessaris en la segona votació celebrada aquest divendres i la presidenta de la cambra baixa, Francina Armengol, s’ha desplaçat fins a la Casa Reial a les 16 hores per traslladar els resultats al rei.

Un cop rebuts aquests resultats, Felip VI li ha comunicat la decisió d’obrir una nova ronda de consultes per decidir si encarrega o no una nova investidura al candidat del PSOE, l’actual president del govern en funcions, Pedro Sánchez. La data límit per a la investidura d’un nou president espanyol és el 27 de novembre i si aquest dia no hi ha un nou cap de l’executiu es convocaran automàticament noves eleccions.

En la primera ronda de contactes que va acabar amb l’encàrrec a Feijóo per formar govern, tots els partits independentistes de la cambra espanyola, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu i BNG, van declinar assistir a la Sarsuela. El més probable és que en aquesta segona ronda de contactes tornin a fer el mateix.

Reunió del rei Felip VI amb la presidenta del Congrés, Francina Armengol / ACN

El PSOE no té pressa per fixar data per a la investidura de Sánchez

Així les coses, el PSOE ha deixat de tenir pressa per fixar una data concreta per a la investidura de Sánchez. Tot i que s’havia apuntat la possibilitat que la investidura se celebrés a finals d’octubre, el PSOE creu que és “innecessari” fixar una data clara fins que hi hagi un acord amb ERC i Junts. Fonts socialistes aposten per donar temps als tres negociadors del PSOE, Fèlix Bolaños amb Junts, María Jesús Montero amb ERC i Santos Cerdán amb PNB i EH Bildu, per assolir un primer acord de base que permeti assegurar el resultat de la votació.

“No volem fer un Feijóo”, apunten fonts socialistes a l’ACN, alhora que prometen “negociacions discretes” i “acords transparents”. “Volem que la investidura sigui tan aviat com sigui possible”, han explicat tot i insistir que “no té sentit posar-nos un límit”. Un cop passi la ronda de consultes, fixar la data d’aquesta nova investidura estarà en mans la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que pot deixar un marge ample -el que previsiblement farà- o bé esperar al fet que el candidat li digui que està en condicions d’anar al debat.