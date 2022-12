La reforma del Codi Penal dispara la crispació en la política espanyola

La reforma del Codi Penal que ha impulsat el govern espanyol no ha deixat indiferent ningú. Mentre els socis d’investidura de l’executiu estatal ho celebraven per haver aconseguit derogar la sedició i que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi obert la possibilitat a reformar la malversació, la dreta espanyolista ha reaccionat de forma molt bel·ligerant a aquesta carpeta que ha obert l’executiu estatal.

A més, els sectors més conservadors de l’espanyolisme també s’han posat les mans al cap amb la reforma legal exprés que està impulsant Sánchez per poder renovar Tribunal Constitucional amb una majoria simple del Congrés, que amb la normativa vigent requereix tres cinquenes parts del Congrés. A això, s’hi suma la reacció de la dreta espanyola a algunes lleis impulsades per l’executiu estatal, com la del “només sí és sí” o la de memòria democràtica.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una sessió plenaria en el Congrés dels Diputats / Eduardo Parra

La reforma del Codi Penal porta al màxim la tensió en aquesta legislatura

A mesura que anava avançant la legislatura, el to del Partit Popular, Ciutadans i Vox ha anat pujant. Tot i això, s’esperava un canvi de rumb dels populars amb el canvi de lideratge de Casado a Feijóo, però no ha estat així, en part per la pressió que representa la rivalitat interna d’Isabel Díaz Ayuso. L’expresident gallec va començar d’una forma més aviat moderada. Va reunir-se amb el president del govern espanyol i fins i tot va arribar a un acord per renovar el poder judicial amb el PSOE. La reforma del Codi Penal ho va canviar tot. Des d’aleshores, els populars s’han deixat arrossegar pels discursos extremistes de Ciutadans i Vox, fins al punt que ara Vox els reclama que participin en el projecte d’impulsar una moció de censura.

El clímax d’aquesta situació es va veure fa dues setmanes al ple del Congrés per aprovar els comptes estatals i començar els tràmits per la reforma del Codi Penal. Durant els últims mesos, des de les tribunes de Ciutadans, PP i Vox es van sentir escridassades contra el govern espanyol, fins al punt que l’extrema dreta va insultar i exclamar crits masclistes contra la ministre d’Igualtat, Irene Montero, en el marc de la llei del “només sí és sí”. De fet, una diputada de Vox la va titllar de “llibertadora de violadors” i va declarar que el seu “únic mèrit és haver estudiat en profunditat a Pablo Iglesias“. I aquest divendres la crispació ha esclatat definitivament amb l’anunci del PSOE d’aprofitar la reforma del Codi Penal per canviar les regles per escollir els magistrats del TC i desencallar-ne la renovació.

L’esquerra replica a la dreta

En aquesta escalada de tensió, l’esquerra tampoc s’ha quedat curta. La mateixa Montero va acusar el Partit Popular de “fomentar la cultura de la violació”, fet que va enervar els diputats populars i va fer que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, demanés a la ministra que rectifiqués. A més, sobre la reforma del sistema d’elecció del Constitucional, Podem ha acusat PP, Vox i Ciutadans de voler “reeditar la foto de Colón” –la de la manifestació històrica del trifachito– i considera que la “subversió” que fomenta el PP és pròpia d’un “cop d’Estat“. En aquest clima de polarització entre les dues bancades, el líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també va tirant llenya al foc: “Els hem pres la joguina als jutges feixistes”, ha dit fent referència a la reforma del Codi Penal.

De fet, el debat de la reforma del Codi Penal de fa dues setmanes va estar ple d’interrupcions, crits i insults. PP, Vox i Ciutadans van acusar el govern espanyol de fer una legislació “a la mesura dels delinqüents” que van protagonitzar el Procés el 2017 a canvi “d’assegurar la seva supervivència política”. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, va acusar Sánchez “d’obrir les portes de la presó als delinqüents”, abocar l’Estat a una “humiliació”, “suplantar el poder judicial” que va condemnar als promotors del Procés i provocar una “trencadissa de dimensions històriques”. En aquesta línia també s’hi van afegir Ciutadans i Vox. Mentre Arrimadas assegurava que els canvis permetrien a Puigdemont “tornar a Espanya per la porta gran”, Javier Ortega Smith titllava els que donaven suporta la iniciativa de “traïdors d’Espanya”.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián | Congrés dels Diputats

“Autocop d’Estat” o “aprenent de dictador”

Un relat que els mateixos partits de la dreta espanyolista han seguit aquest divendres amb les esmenes de la reforma del Codi Penal, que incloïen propostes sobre canvis en la malversació i en el delicte de desordres públics agreujats. Més enllà de l’anunci dels populars i l’extrema dreta de portar la reforma al Tribunal Constitucional, Ciutadans assegurava que Sánchez s’està fent un “autocop d’Estat des del govern“. “És un aprenent de dictador”, suggeria Arrimadas, que ha demanat una “mobilització per frenar el cop de Sánchez a l’Estat”.

En aquest sentit, Arrimadas s’ha afegit a Vox i ha demanat a Feijóo que participi en una moció de censura contra el govern espanyol, tot i ser evident que no prosperaria. De fet, el líder d’extrema dreta, Santiago Abascal, ja va presentar-se a una moció de censura l’octubre del 2020, que va ser rebutjada per tots els grups parlamentaris excepte Vox. Tot i això, el líder ultradretà ja ha anunciat que la nova moció de censura seria sense ser-ne ell el candidat i de moment no hi ha posat data. Abascal, que titlla la reforma de “cop constitucional”, vol obrir converses amb els populars i Cs per “proposar un candidat neutral, amb experiència de govern, que no militi [actualment] en cap partit polític i que es comprometi a convocar eleccions immediates”.

Moció de censura “inútil”

Qui s’ha sumat a la proposta de la moció de censura immediatament és la diputada i exportaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, el corcó dels populars. Ha animat Feijóo a presentar la moció per “disputar-li l’hegemonia a Sánchez”. Així mateix, també hi dona suport l’exdiputat de Ciutadans Toni Cantó, que ha proposat els exsocialistes Joaquín Leguina i Rosa Díez com a possibles candidats perquè encapçalin, un dels dos, la moció de censura contra Sánchez.

Tot i això, el PP encara no ha aclarit si la presentarà. Qui ja s’hi ha mostrat reticent ha estat el senador del PP Rafael Hernando, que ha menyspreat la proposta de Vox de presentar una moció de censura contra el president del govern espanyol perquè considera que “seria inútil“. Feijóo el que ha promès ha sigut revertir les mesures impulsades per l’executiu estatal si algun dia arriba a ser president.