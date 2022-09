Els productes d’higiene femenina, més barats per llei

Una reivindicació històrica del moviment feminista es fa realitat: les compreses, els tampons i els productes d’higiene femenina seran més barats. El govern espanyol inclou en el paquet per combatre la inflació la rebaixa l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 10% al 4% dels productes d’higiene femenina d’ús habitual. La vicepresidenta segona de l’executiu espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, en un missatge a Twitter, ha destacat que “són productes essencials i no luxes”. De fet, aquesta reducció de l’IVA en aquests productes era una tasca pendent que figura en el pacte PSOE-Unides Podem, però que, al maig d’aquest any, es va haver de posposar quan Hisenda no va donar el vistiplau.

També baixa l’IVA de preservatius i anticonceptius

Aquest IVA superreduït no serà només una realitat en aquests productes d’higiene femenina. Aquest dijous, la vicepresidenta espanyola ha assegurat que també es reduirà aquest impost indirecte en els preservatius i anticonceptius no medicinals. Les mesures formen part d’un pla per rebaixar impostos de manera selectiva per les rendes baixes, mitjanes, pimes i autònoms i alhora, incrementar la pressió fiscal als grans patrimonis i empreses.

Per la seva banda, la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, s’ha mostrat “especialment satisfeta” perquè la rebaixa de l’IVA de compreses i tampons s’hagi inclòs en el paquet. “Una injustícia, la de la taxa rosa, que les dones -especialment les més precàries- porten massa temps suportant”, ha dit Belarra a través d’una piulada a Twitter.

IVA superreduït: una promesa des de 2019

Amb aquesta reducció de l’IVA al 4%, els tampons i les compreses passen a ser productes de primera necessitat. Aquesta, a part d’una demanda del moviment feminista, també era una promesa que estava inclosa en el programa electoral amb el qual es va presentar el president espanyol, Pedro Sánchez.