Milián Mestre delata un dinar entre els presidents Jordi Pujol i Ximo Puig

“Va ser aquest diumenge, a les dues del migdia, a casa meva i va cuinar la meva dona, perquè jo soc un negat”. Així ha definit l’exdirigent del PPC Manuel Milián Mestre, el dinar que van celebrar l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, i l’expresident del País Valencià, Ximo Puig. De fet, Milián és natural de Morella, com el president Puig i tenia una relació intensa amb el president Pujol, dues raons que justifiquen reunions d’aquesta mena. Una trobada on, segons Milián Mestre, no s’hi va parlar d’amnistia i, sí del neguit dels dos expresidents per la pèrdua de la identitat catalana a través de la llengua. Una preocupació, sobretot, al País Valencià, pels atacs a la normalització que s’estan vivint darrerament amb la conformació del govern autonòmic de PP i Vox. “A Pujol li preocupava més la pervivència de la catalanitat lingüística i cultural de València”, ha destacat.

La trobada l’ha explicada al programa de RTVE, Cafè d’Idees, on Milián Mestre estava convidat a analitzar el lideratge d‘Alberto Núñez Feijoo al davant del PP de qui ha criticat el seu “relativisme galaic” en política. “Tot el que és el relativisme galaic no l’admeto. És el rajoinisme“, ha asseverat i ha disparat sense embuts contra José Maria Aznar per la seva creuada contra el català a les escoles. En aquest sentit, ha carregat contra l’estratègia del PP que encara no ha trobat el rumb. En aquesta línia, ha retret la mà dels germans Jorge i Alberto Fernández Díaz, en la crisi dins el PP de Catalunya, que han fet posar l’actual president, Alberto Fernández, en dubte després dels resultats del passat 23 de juliol. De fet, està convençut que actua per ordre expressa de Madrid i això li impedeix establir enteses polítiques al Parlament més enllà de Vox o Ciutadans.

L’expresident del govern espanyol José María Aznar demana un nou ‘¡Basta Ya!’ per frenar l’independentisme / EP

Tarradellas i els militars

Per altra banda, Milián ha avançat que aviat treurà un llibre sobre “el retorn de Josep Tarradellas” que “mai s’ha explicat”. El fundador del PP ha assegurat que el llibre relatarà com els “militars no el volien” i, en canvi, sí que el veia bé Manuel Fraga, tot i que el considerava “massa vell” pel càrrec. La tesi del llibre que emfatitza que aporta documents i actes és que el Centre Superior d’Informació de la Defensa (CESID, actual CNI) va executar una operació per neutralitzar les reticències de la milícia al retorn del president Tarradellas de l’exili.

Però no és l’única novetat editorial que ha avançat. Milián Mestre ha assenyalat que des de fa cinc anys treballa en un llibre sobre la història del PP amb què “ho explicarà tot” fins i tot, “com es finançava” quan es va crear. Fins i tot, n’ha dit el títol “El funeral de la gaviota” en referència al símbol dels populars i el que considera el seu declivi com a partit.