Junts aprofita el ‘no’ a Feijóo per avisar que tampoc hi ha les condicions per pactar amb el PSOE

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha descartat qualsevol mena d’escenari on la seva formació pogués negociar amb el PP, però a més ha anat més enllà i ha avisat que de moment no es donen les condicions per negociar amb el PSOE. Així ho ha deixat clar en la seva intervenció en el debat d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo, on el líder del PP ha rebutjat replicar a Esquerra Republicana per separat de Junts. “El motiu d’agrupar les rèpliques són dos. Un de tècnic, que és la cacicada del PSOE per donar-los grup parlamentari propi quan no els corresponia legalment, tot per tenir la Mesa del Congrés. I el segon és pràctic, perquè cada vegada s’assemblen més, encara que hagin trencat el govern a Catalunya”, ha al·legat. I ha demanat a Junts que Feijóo li ha demanat que renunciï al grup que ha aconseguit amb la cessió de diputats del PSOE.

Els arguments de Míriam Nogueras

“Mentre depengui de nosaltres els nostàlgics com Ayuso, Felipe González o Guerra, no decidiran el futur de Catalunya. No és un no a vostè, és un no a Felipe González i sisè i a tots els qui surten de cacera cada cop que creuen que la seva pàtria està en perill”, havia recordat Míriam Nogueras en la seva intervenció. La cap de files de Junts al Congrés també ha demanat al conjunt de grups que no facin tantes referències a algú que no pot ser al Congrés perquè ha d’estar a l’exili, en referència a Carles Puigdemont, un dels protagonistes de la jornada.

“No parlem d’un pedaç per tirar endavant la investidura i barrar el pas a la dreta. Si hi ha un acord ha de ser històric, un compromís històric que cap govern espanyol ha estat capaç de fer realitat des de 1714″, ha apuntat Nogueras, que ha obert la porta a pactar si es creen les condicions d’un pacte d’aquesta mena i es negocia un referèndum. “Les condicions per començar a parlar d’aquest gran acord són identificar els elements del conflicte i no fer veure que no existeixen, reconèixer la legitimitat democràtica de l’independentisme i l’1 d’octubre, l’abandonament de la via judicial, la creació d’un mediador i fixar com a únics límits els vinculats als tractats internacionals ratificats per Espanya”, ha recordat citant literalment el que va explicar Puigdemont a Brussel·les.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, acostant-se a la tribuna en el debat de l’intent d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo / ACN

“Des que Junts és a l’equació res no és igual”

“El nostre objectiu no és reformar Espanya ni investir presidents espanyols. El nostre bloc és Catalunya i tothom és conscient que des que Junts és a l’equació res no és igual”, ha reivindicat abans de rebutjar l’amnistia com a la via per resoldre el conflicte. Nogueras ha assegurat que només l’autodeterminació és la via.

Posteriorment, ha enumerat tots els motius per votar ‘no’ a una investidura d’un candidat del PP. “Volem la independència perquè no volem seguir retrocedint amb Espanya”, ha advertit abans d’afegir que el fet que el PP hagi pactat amb Vox és una “línia vermella”. Nogueras ha conclòs la seva intervenció amb un “Visca Catalunya lliure”.

Feijóo replica que “o menteix Sánchez o menteix l’independentisme”

“Si arriben a un pacte, o bé Junts o bé Sánchez hauran mentit. Caldrà veure-ho en uns dies”. Així ha començat la seva rèplica als grups independentistes el candidat a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, que s’ha burlat de Gabriel Rufián per haver dut, fa mesos, una impressora al Congrés. “Porto gestionant administracions públiques fa trenta anys, i vostè senyor Rufián explica com resoldre problemes quan no n’ha resolt ni un”, ha continuat Feijóo. El líder del PP ha dedicat més de la meitat del temps de rèplica a criticar Rufián per utilitzar “Twitter i platós de televisió” per fer política: “Vostè i jo no podem ser més diferents”.

Sobre Nogueras, Feijóo ha dit que “no és just” que digui que el PP és un partit “anticatalà”. “Si el partit popular va treure més vots que ERC i Junts per què insulta vostè als catalans?”, li ha preguntat. Feijóo, a més, ha assegurat que ERC i Junts ara tenen “discursos intercanviables” i els ha advertit que tenen sort que la Constitució espanyola els permeti presentar-se a les eleccions sent independentistes. “Com és de bona és la Constitució de 1978”, ha ironitzat per acabar la seva intervenció.