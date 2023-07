Joan Carles I tornaria a Espanya si governa Feijóo

Joan Carles I tornarà aviat a Espanya. El rei espanyol emèrit prepara les maletes per anar a la localitat gallega de Sanxenxo per participar en una regata. Però Joan Carles I té plans per tornar a Espanya de manera definitiva. Segons avança El País, l’emèrit confia que una hipotètica victòria d’Alberto Núñez Feijóo el 23-J podria canviar el clima polític al voltant del seu retorn i podria fer gestions per mudar-se a la tardor. El seu entorn ha explicat que Joan Carles I espera amb ànsia una victòria del PP per poder tornar i instal·lar-se en un dels recintes de la Zarzuela.

L’emèrit va posar rumb cap a Abu Dabi (Emirats Àrabs) l’agost del 2020 després d’arribar a un acord amb Felip VI. La seva vinculació amb un escàndol de corrupció per la fortuna que tenia amagada a Suïssa va obligar Joan Carles I pactar una sortida de compromís per no malmetre la imatge de la Corona a canvi de trobar-li una residència en un país amic. Tres anys després, sembla que l’emèrit n’ha tingut prou i està pendent d’un canvi a la Moncloa per poder tornar i passar els últims anys de la seva vida a Espanya.

Joan Carles de Borbó compta els dies per tornar a Espanya – Europa Press

Joan Carles I participarà en una regata

Mentre no es concreta el seu retorn, Joan Carles I viatjarà a Sanxenxo entre el 26 de juliol i l’1 d’agost per entrenar amb la tripulació del seu vaixell, el Bribón, i preparar el campionat del món de la classe 6mR que tindrà lloc a l’illa de Wight, a Anglaterra, on espera revalidar el títol. El viatge ha estat organitzat pel president del Reial Club Nàutic de Sanxenxo, Pedro Campos, amic personal de l’emèrit. Fonts de la Zarzuela i la Moncloa han assegurat que no tenien coneixement del viatge i que no han participat de la seva preparació.

El seu entorn assegura que Joan Carles I voldria tornar a Espanya aquesta mateixa tardor i mudar-se a un dels nombrosos edificis de l’entorn reservat de la Zarzuela, tot i que ni la Casa Reial ni el govern espanyol tenen cap informació sobre els plans de l’emèrit. Amb Feijóo a la Moncloa, Joan Carles I no tindria cap problema per anar a viure a un d’aquests edificis, que depenen de Patrimoni Nacional i, per tant, estaria sota la tutel·la del govern espanyol. El PP considera que l’emèrit pot tornar quan ho consideri oportú perquè no té cap causa obe