El govern espanyol xifra en 160.000 els abonats per al transport públic

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha qualificat de “èxit” la mesura dels descomptes i abonaments gratuïts aprovada pel govern espanyol per al transport públic, que va començar a aplicar-se aquest dijous, i ha informat que a Catalunya 160.000 persones s’han beneficiat d’aquests abonaments.

Ho ha dit aquest divendres en una entrevista de Catalunya Ràdio, en la qual ha detallat que d’aquestes 160.000 persones a Catalunya que tenen els seus abonaments per a fer ús gratuït de Rodalies i de mitjana distància, 137.000 són abonaments per a Rodalies i la resta per a mitjana distància.

Un tren de Rodalies ple de gent a punt de sortir de l’estació de Sants, l’1 d’octubre del 2021, en una nova jornada de vaga / ACN

Un 20% d’usuaris del transport privat podrien passar al públic

La ministra ha afirmat també que, segons les primeres estimacions, al voltant d’un 15 o 20% d’usuaris podrien passar-se del vehicle privat al transport públic amb aquesta mesura, encara que insisteix que “es tindrà que veu si això es produeix”.

Preguntada per si aquesta mesura s’estendrà més enllà del 31 de desembre, Sánchez ha dit que es veurà després de fer una “anàlisi de l’impacte que ha tingut” i que llavors es valorarà si es prorroga o s’incorporen altres noves mesures.

També ha defensat que a Catalunya el sistema de Rodalies estarà preparat el dilluns 5 de setembre per a assumir l’augment de passatgers a causa de l’inici del curs escolar: “El 5 de setembre és quan veritablement es produirà més incorporació de gent al treball i comença el funcionament de les escoles, i jo crec que tindrem capacitat d’absorbir-lo”.

Sobre si es preveu reforçar el servei de Rodalies davant l’increment que es preveu d’usuaris, ha respost que estan avaluant la situació i que, en tot cas, s’ha de parlar també amb la Generalitat, per ser titular del servei: “Estem preparats per a monitorar la situació i per a adoptar mesures complementàries per a donar un bon servei”.

Sense proposta per reduir la velocitat a l’AP-7

Sánchez ha sostingut que no ha rebut la proposta de reduir la velocitat màxima permesa de l’autopista AP-7 de 120 quilòmetres per hora a 100 en la zona del Vallès (Barcelona), però creï que és una opció que es pot avaluar: “Ara com ara, encara que portem molts dies parlant d’això, no tenim petició formal”. Preguntada per si no li sembla malament aquesta opció per a pal·liar la sinistralitat dels últims mesos, ha dit que “en absolut” i insisteix que estan oberts a parlar d’aquesta qüestió.

Respecte al sistema de pagament de les vies d’alta capacitat, la ministra ha defensat que el Govern està analitzant i “estudiant diferents alternatives” a implementar per a aconseguir que la xarxa viària tingui un bon manteniment i la modernització de les carreteres.

No descarta la vinyeta

Raquel Sánchez ha apuntat al fet que el model de la vinyeta del Govern de la Generalitat “és una opció” però remarca que la xarxa viària és molt variada i que potser en comptes d’un model únic s’hauria d’estudiar un model que doni respostes a les necessitats de cada territori.

De tota manera, ha apuntat al fet que “no sembla que aquest sigui el moment econòmic i social per a aplicar aquesta mesura: el debat està sobre la taula però ara com ara no és el moment idoni per a aplicar-la”.

Finalment, sobre el dèficit fiscal que la Generalitat el xifrava aquest dijous en 20.196 milions d’euros durant l’exercici de 2019, la ministra ha defensat que el Govern està “fent tot el possible per a revertir-lo: Catalunya ha rebut un 42% més de recursos que en els últims anys del PP”.