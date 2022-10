El govern espanyol manté el pressupost a la casa reial malgrat la crisi

El govern espanyol ha decidit mantenir el pressupost de la casa reial malgrat la greu crisi econòmica que travessa l’estat espanyol per la desbocada inflació -de dues xifres- que ha fet augmentar considerablement els preus de productes essencials. Així, la casa reial manté la seva assignació de 8,43 milions, idèntica al 2021 i el 2020, quan la crisi encara no havia començat. Si es compara amb el pressupost del 2019, la xifra ha augmentat un 6,9% -per recuperar les retallades del 2012-, com ja va quedar recollit en els dos comptes anteriors del govern de Pedro Sánchez.

Així ho reflecteixen els pressupostos generals de l’Estat que ha presentat aquest dijous la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i que són els més expansius de la història. La partida per a la casa reial es manté congelada, al contrari del que passa amb tots els ministeris, el Poder Judicial, el Tribunal de Comptes o les Corts Generals, que veuen incrementats els seus pressupostos. Ara bé, els comptes de la casa reial continuen al centre de la polèmica en un moment de crisi i dificultats com l’actual.

Letícia i Felip, amb els reis suecs a Estocolm – Casa Reial

Partides on s’ha incrementat el pressupost

La casa reial és l’única partida congelada. Tota la resta han incrementat el seu pressupost, com ara les Corts Generals, a les quals ‘Estat vol destinar el 2023 267,9 milions d’euros, un increment del 8,4% en comparació amb els comptes d’aquest 2022. Pel que fa al Tribunal de Comptes, la partida és de 78,2 milions d’euros, un augment del 4,6%, i el Tribunal Constitucional passarà a percebre fins a 30,4 milions, un 7,3% més. Per a l’òrgan eternament encallat, el Consell General del Poder Judicial, l’Estat ha pressupostat per al pròxim any una assignació de 78,28 milions d’euros, el que suposa un increment del 3% respecte als comptes anteriors de l’executiu de Sánchez.