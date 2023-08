Els mals resultats de Vox obren la primera crisi interna amb dimissió inclosa

El dirigent i portaveu de Vox al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros, ha decidit abandonar el partit d’extrema dreta perquè està “desencantat” amb els mals resultats del 23 de juiol. Segons ha avançat El Mundo i han confirmat fonts de la formació a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Espinosa de los Monteros no recollirà l’acta de diputat després d’haver-se distanciat de la cúpula del partit. La decisió del fins ara portaveu ha obert una crisi interna i obligarà Santiago Abascal a reorganitzar el grup parlamentari i la formació.

En les últimes eleccions, Vox va perdre bona part del suport que va obtenir l’any 2019 i va obtenir 33 escons, 19 menys que fa quatre anys. Espinosa de los Monteros, que va comunicar la decisió a Abascal en una reunió celebrada aquest dilluns al vespre, ha assegurat que deixa el partit per “raons personals i familiars”. En un missatge enviat a la resta de diputats de Vox, el promotor immobiliari assegura estar “profundament agraït per l’oportunitat” que li ha donat l’extrema dreta i diu sentir-se “especialment orgullós d’haver servit juntament amb Santiago Abascal”.

Els diputats de Vox Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros i Javier Ortega Smith al Congrés espanyol

La seva marxa portarà cua

Un dels primers companys de partit a reaccionar ha estat el vicepresident de Vox, Javier Ortega Smith, que ha lamentat la dimissió d’Espinosa de los Monteros, sobretot per les “raons” que hi ha al darrere de la seva decisió, tot i que no aprofundeix en la polèmica. Ortega Smith ha agraït a l’exdiputat tota la feina feta. “Tot i que alguns no han sabut reconèixer-t’ho, la immensa majoria tenim un deute impagable de patriotisme amb tu. Continuarem lluitant pels mateixos principis i valors pels quals junts vam posar en marxa aquest projecte al servei d’Espanya i de la llibertat”.