Una enquesta d’El Mundo pronostica un empat exacte entre blocs al Congrés

La primera enquesta després del fracàs de la investidura d’Alberto Núñez Feijóo i just quan han de començar les negociacions entre el PSOE i l’independentisme català pronostica un empat exacte al Congrés en cas de repetició electoral. Segons el sondeig de Sigma Dos per a El Mundo, el bloc de la dreta obtindria 175 escons, els mateixos que l’esquerra i els partits independentistes i nacionalistes. Un empat exacte que faria impossible la investidura de cap dels dos candidats i que mantindria el paper decisiu de Junts.

El PP seria el gran beneficiat dels debats de la setmana passada, en els quals l’amnistia que reclama l’independentisme català va tenir un paper central malgrat els intents de Pedro Sánchez de quedar fora del focus. Els populars, que intenten recuperar el centre polític espanyol, pujarien 10 escons i arribarien fins als 147 diputats esgarrapant vots a Vox i PSOE. Tot i l’ascens, el PP encara no en tindria prou per assolir la majoria absoluta al Congrés, que se situa en 176 escons.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, acostant-se a la tribuna en el debat de l’intent d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo / ACN

El PSOE baixa i els independentistes aguanten

Per la seva banda, el PSOE es quedaria en 118 diputats, tres menys que ara, mentre que Vox també baixaria de manera notable i obtindria 26 escons, la meitat que l’anterior legislatura i set menys que després del 23-J. Segons l’enquesta d’El Mundo, Sumar aconseguiria escalar fins a la tercera posició i pujaria un escó, passant de 31 a 32. Amb aquests resultats, PP i Vox sumarien 173 escons, mentre que el PSOE i Sumar en tindrien 150.

En el bloc dels independentistes i nacionalistes, hi ha poques variacions. ERC (7), Bildu (6), el PNB (5) i BNG (1) repetirien els resultats del 23-J, mentre que Junts (6) perdria un diputat. En l’anterior enquesta d’El Mundo, el partit de Carles Puigdemont havia aconseguit rendibilitzar la seva actitud negociadora i pujava fins als 8 diputats, però ara sembla que el suport de l’electorat es refredaria. Amb tot, Junts continuaria sent decisiu per evitar la investidura d’Alberto Núñez Feijóo, ja que amb una abstenció no n’hi hauria prou per fer fracassar de nou el líder popular.