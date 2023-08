Díaz rebutja “incendiar Catalunya” i demana no tenir “por” en les negociacions

La líder de Sumar i vicepresidenta espanyola en funcions, Yolanda Díaz, ha assegurat en una entrevista a El Periódico que Espanya “està preparada” per dialogar amb Catalunya i “resoldre el conflicte polític”. En aquesta entrevista, defensa “avançar en un acord territorial” i negociar sense “por” amb Catalunya, tot i que no ha esmentat si aquest acord podria incloure l’amnistia o el referèndum. “Quin és el problema? Espanya està preparada, és un país modern”, ha assenyalat Díaz, que creu que “mai s’hauria d’haver arribat” al conflicte polític amb Catalunya. “Hem millorat moltíssim durant la legislatura passada i hem de seguir millorant. Si governen el PP i Vox, les relacions empitjorarien”, ha advertit. En aquest sentit, ha dit que no està en les posicions “d’incendiar Catalunya” i ha insistit que no vol “treure rèdit electoral d’un problema que és molt greu”.

Díaz ha dit que “quan hi hagi un acord de majories els catalans han de poder votar”, però no ha deixat clar en quin moment serà possible ni ha explicat com es faria aquesta votació de què parla. “Només faltaria”, ha insistit sobre el punt que els catalans puguin votar sobre la resolució del conflicte amb l’Estat. “Com que és un conflicte polític, l’aposta és el diàleg. Vull que Catalunya es quedi a Espanya. I, a més, vull reivindicar la millor Catalunya”, ha afirmat.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, en un acte de campanya / Europa Press

“Límits” amb Junts i acord amb el PSOE

Sobre els “límits” que posa el seu partit a l’hora de negociar amb Junts per Catalunya per la investidura de Pedro Sánchez, Díaz ha insistit que cal “diàleg” ara que “Catalunya està molt millor” gràcies a les mesures adoptades pel govern espanyol que es busca reeditar.

Díaz ha reclamat un govern entre PSOE i Sumar i ha recordat que fa quinze dies va enviar “una proposta programàtica” al partit socialista. “Esperem avançar en aquesta negociació”, ha dit la vicepresidenta espanyola, que ha situat com a punts clau l’emergència climàtica, les relacions laborals i la reforma fiscal. Díaz també ha dit que el lideratge d’Alberto Núñez Feijóo, el candidat popular, s'”apaga”. “Ens està fent perdre el temps amb una investidura fallida. Com més allarguem la investidura, pitjor serà la situació dels espanyols”, ha conclòs.