Atutxa recorda com bascos i catalans van patir primer ‘l’a por ellos’ judicial

L’expresident del Parlament Basc Juan Mari Atutxa ha estat l’última veu que s’ha sumat a la denúncia de l'”aberració” que ha comès el Tribunal Constitucional provant d’aturar la reforma del codi penal al Senat. Atutxa ha escrit un article d’opinió on carrega contra els òrgans judicials i el Tribunal Constitucional per haver interferit en “l’organització, la vida interna i les activitats del poder legislatiu”. “Aquestes són bàsiques perquè hi hagi una divisió de poder. Ara sentim laments dels qui, amb tota raó, consideren aquesta deriva l’expressió d’una greu crisi institucional. Però cal recordar que tant el programa polític com la caixa d’eines que ens han portat aquí han funcionat en concurs ideal amb aclamacions del que es va anomenar constitucionalisme”, escriu el polític nacionalista basc. Això es resumeix, segons les seves paraules, l’A por ellos! que van patir primerament els bascos durant l’època d’ETA i després els catalans amb el procés d’independència.

“Ho resumeix perfectament l’A por ellos! amb el que els hooligans d’uns conceptes sobre sobirania, identitat nacional i diversitat del segle XIX van animar les forces de seguretat que van pegar ciutadans pacífics l’1-O”, insisteix Atutxa, que assenyala que Pablo Llarena també actuava així quan va presentar processos “netament polítics”. “Animava també la sentència del procés. El seu ponent va ser assenyalat pel Partit Popular per “portar la sala del procés per la porta de darrere”, denuncia l’expresident del Parlament basc. Això va certificar segons Atutxa que els “autodenominats constitucionalistes abans de demòcrates eren nacionalistes espanyols”. “No s’entén d’una altra manera que, de forma unànime, tant qui avui s’alegra com qui es queixa de l’actuació del Tribunal de Garanties normalitzessin, aplaudissin, justifiquessin i celebressin autèntics atropellaments contra l’ordre jurídic, la inviolabilitat parlamentaria i la divisió de poders quan els afectats érem ‘altres’, agrupats en aquell ‘ellos'”, exposa.

Imatge d’arxiu de l’expresident del Parlament Basc, Juan María Atutxa (e) amb Andoni Ortuzar / Europa press

“Posar la sinistra maquinària al servei de la causa”

Segons Atutxa, la raó que anima els “avui moderats populars” a bloquejar la renovació dels òrgans constitucionals és “mantenir ben greixada aquesta sinistra maquinària”. “Amb aquest aval, l’actual president del Tribunal Constitucional i els magistrats amb mandat caducat, afectats per la decisió que anaven a prendre, van votar sense rubor aquesta setmana a favor dels seus interessos i van acceptar unes mesures cautelaríssimes sense que hi hagués lesió de drets ni mal irreparable que les justifiquessin”, sosté.

“En el funeral que avui alguns oficien per la divisió de poders sobren ploraneres. Normalitzar l’aberració que estem vivint és una paletada més sobre el taüt de la democràcia liberal. Un enterrament al que a populistes, ultres de variat signe i demagogs se sumen, des de fa temps, destacadíssimes togues”, denuncia. Per tot això, avisa que amb els casos previs al País Basc i Catalunya el que ha passat al Constitucional “es veia venir”.