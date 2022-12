Arrimadas rebutja presentar-se a les primàries de Cs per ser reescollida

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha sorprès en anunciar aquest divendres que no encapçalarà la llista que es presentarà a les primàries del partit per renovar la direcció. Això vol dir, a la pràctica, que Arrimadas deixarà de ser presidenta de Ciutadans per donar protagonisme a nous líders. Arrimadas ha explicat que no encapçalarà la llista per a les primàries del gener i que tampoc no ho farà el vicesecretari general del partit, Edmundo Bal, que en els últims mesos ha estat considerat el seu rival. Així, Arrimadas ocuparà l’últim lloc de la llista de manera simbòlica.

La presidenta de Ciutadans ha explicat que aquesta candidatura està “molt avançada” i es donarà a conèixer pròximament. Segons ha explicat, busquen donar “protagonisme” als qui “es partiran la cara pel projecte liberal” a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. “Bal i jo som referents, ja som coneguts i tenim protagonisme. Ara és el moment de donar-li atenció a altres companys que tenen moltíssim talent, inclús més que nosaltres, que estan preparats per encapçalar aquesta nova etapa i s’ho jugaran tot el maig”, ha explicat en roda de premsa al Congrés per valorar l’actualitat política.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una sessió plenaria en el Congrés dels Diputats / Eduardo Parra

“No toca anar cap a un conflicte”

Cal recordar que quan Edmundo Bal va anunciar les seves intencions de liderar Ciutadans, Arrimadas va apostar per una llista d’unitat. Finalment aquesta llista d’unitat suposarà un pas al costat tant d’Arrimadas com de Bal. “No toca anar cap a un conflicte, és el moment de pensar en les municipals i autonòmiques”, ha assenyalat Arrimadas, que ha tornat a defensar la necessitat d’unitat en el partit. La presidenta de Ciutadans ha dit que aquesta llista serà la que tindrà més suport en les primàries perquè és “la de més consens i que pot reflectir millor el que necessita el partit”.