Aprovada la llei espanyola que obre la porta a seleccions autonòmiques en alguns esports

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la nova llei espanyola de l’esport, que inclou una esmena que obre la porta a la participació de seleccions autonòmiques en competicions oficials d’àmbit internacional en casos d’esports “d’arrelament històric” en els seus territoris, com ara la pilota basca.

Després del xoc entre Junts i el PNB per una esmena presentada pels independentistes catalans, el PP, Vox, Ciutadans i Junts han optat per votar en contra de tota la llei, mentre que ERC, Bildu i el BNG s’han abstingut. El PSOE i Unides Podem sí han sumat el suport del PNB, Més País-Equo i Compromís.

El portaveu del PNB, Aitor Esteban

Seleccions en esports d’arrelament històric

En concret, l’esmena transaccional impulsada pel PNB assenyala que “les federacions autonòmiques podran participar directament en competicions esportives oficials d’àmbit internacional si la federació internacional ho contempla en modalitats esportives amb arrelament històric i social en la seva comunitat autònoma”, o bé si la federació autonòmiques està inscrita en la federació internacional abans fins i tot que l’espanyola.

Això sí, s’afegeix un segon punt recalcant que “la participació de la federació autonòmica esportiva autonòmica en competicions internacionals es produirà previ acord amb el Consell Superior d’Esports (CSD)”, que comportarà el suport de l’ingrés de la federació autonòmica en la internacional.

En la resta d’esports es mantindrà l’obligació que les federacions autonòmiques s’integrin en l’espanyola per a participar en competicions internacionals. En els Jocs Olímpics tampoc hi ha opció a seleccions autonòmiques ja que només es reconeixen estats reconeguts per la Nacions Unides.

Pilota basca i surf

Des del PNB van assenyalar que aquesta porta sí que permetrà la inscripció de la selecció basca en competicions internacionals de pilota basca, ja que és un esport amb arrelament històric en la comunitat, i de surf, ja que la federació basca és anterior a l’espanyola.

Altres fonts d’organismes esportius rebaixen aquesta interpretació, remarcant que en tot cas sempre ha de donar-se el vistiplau del Govern (CSD), i en el cas de la pilota basca hi ha discrepàncies perquè altres federacions territorials (Navarra, La Rioja) exigeixen també la seva representació, i de la federació internacional corresponent, que té les seves pròpies regles.

L’esmena transaccional, rebutjada per PP, Vox i Ciutadans, va provocar en tot cas que el PP, que anava a donar suport a l’aprovació de llei en el seu conjunt, es passés a l’abstenció en la Comissió de Cultura.

Esmena contra els acords Piqué-Rubiales

En comissió també es va introduir una esmena de PSOE i Unides Podem per a reconèixer el repartiment col·lectiu dels drets del futbol, admetent parcialment les reclamacions de 39 dels 42 clubs de Primera i Segona divisió i evitant l’atur que havien anunciat.

I es va introduir una altra modificació, impulsada pel PP, per a prohibir que les federacions puguin contractar l’organització de competicions oficials amb empreses d’esportistes que competeixen en elles, la qual cosa es va interpretar com un veto al fet que la Federació de Futbol que presideix Luis Rubiales pugui tornar a pactar amb l’empresa del futbolista Gerard Piqué, com va fer amb la Supercopa disputada a l’Aràbia Saudita.