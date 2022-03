Escàndol: càrrecs públics en les oposicions de l’Ajuntament de Barcelona

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, i diversos càrrecs i assessors dels Comuns a l’Ajuntament de Barcelona es presenten aquest dissabte a les proves per ser funcionaris de l’administració local. Badia ha estat un dels ‘pesos pesants’ de BComú al Govern de la ciutat al llarg dels dos mandats d’Ada Colau, i ha estat admès com a aspirant a incorporar-se a l’administració local com a tècnic superior d’Enginyeria.

Badia no és l’únic alt càrrec municipal que aspira a un futur laboral dins de l’Ajuntament de Barcelona quan cessi de les seves responsabilitats actuals. Tatiana Guerrero, parella d’Eloi Badia i assessora de la tinença d’alcaldia de Drets Socials, també oposita com a tècnica superior en Psicologia. A més, també estaria almenys un membre de les comissions d’alcaldia, el de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Khalid Ghali, opositor número 6.032, que també s’examinarà a la categoria de tècnic superior de Psicologia.

També aspiren a entrar a la borsa laboral de Barcelona la cap de gabinet de la Regidoria d’Habitatge, Vanesa Valiño, que és també parella del diputat al Congrés pels Comuns Gerardo Pisarello; el cap de gabinet de, precisament, Eloi Badia, Enrique Gornés; Marc Rius Pinés, cap de gabinet de la segona tinenta d’alcalde municipal, Janet Sanz; un dels assessors d’aquesta política, Roger Clot; o Carles Spa Novellas, assessor de presidència, l’equip que encapçala l’alcaldessa, Ada Colau.

Un altre nom que figura a la relació és el de la regidora del grup de Junts per Catalunya Francina Vila (núm. 15.517) com a tècnica superior de Dret, que seria un cas a part perquè no té responsabilitats al Govern local més enllà de ser a l’oposició.

En total participaran 16.000 aspirants a 33 categories laborals corresponents a tècnics superiors, tècnics mitjans i auxiliars en disciplines tan diverses com l’arquitectura, l’enginyeria, a història i l’art, el dret, la medicina, la veterinària, la salut pública, la psicologia , la microbiologia, la logopèdia o la fisioteràpia, entre d’altres.

La participació de tots aquests càrrecs polítics a les oposicions ha generat un gran malestar i molts dubtes ja que el tribunal que l’avaluarà el compondran funcionaris d’una Administració que dirigeix ​​un govern del qual forma part. No hi ha cap incompatibilitat i és legítim que el regidor opositi per assegurar-se un futur laboral i més quan les eleccions del 2023 es presenten complicades per a Barcelona en Comú i amb la incertesa de si Ada Colau es tornarà a presentar.

Eloi Badia, al capdavant de la regidoria dEmergència Climàtica i Transició Ecològica ha protagonitzat alguns dels fiascos més destacables de la gestió d’Ada Colau al llarg d’aquests dos mandats. El fracàs del sistema de recollida d’escombraries, la desastrosa gestió del cementiri i la promesa fallida d’una funerària municipal, a més de la creació de les controvertides zones de baixes emissions són alguns dels exemples del que podria convertir-se en futur funcionari d’Ajuntament de Barcelona.