ERC insta la Generalitat a exigir el topall del preu de la llum a l’Estat

ERC ha registrat una moció al Parlament per instar el Govern de la Generalitat a reclamar a l’executiu espanyol que apliqui al més ràpid possible el topall al preu màxim del gas per tal de reduir la factura energètica. En el text que han presentat aquest diumenge, el partit no només ha exigit aquesta reducció del preu sinó que també ha reclamat una reducció de l’IVA del gas per la situació actual pels preus disparats, l’exigència del desacoblament del gas del mercat elèctric i el trencament de “l’oligopoli energètic” fent una separació “real i efectiva” de les diferents activitats del sector energètic.

A través de la moció els republicans volen que l’executiu català insti el govern espanyol a assumir el control i la gestió pública de les hidroelèctriques de titularitat de l’Estat per recuperar les concessions. A més, reclamen que s’allargui la durada de l’IMV, la prohibició dels acomiadaments i els topalls al preu de lloguer mentre duri la crisi energètica.

El preu de la llum està a punt de superar el seu rècord històric / ACN

ERC també vol que el govern espanyol assumeixi totalment els peatges i càrrecs per a evitar la repercussió en la factura a la ciutadania, que allargui els terminis i incrementi els fons per ajuts directes a sectors econòmics afectats i que aprovi l’eliminació del 20% de recàrrec a les empreses i autònoms que són derivats a la tarifa regulada per trencament de contracte o per suspensió de la comercialitzadora que subministrava.

El canvis exclusius a Catalunya

En clau catalana, volen que el Parlament insti el Govern a accelerar els tràmits per aprovar la Llei de Transició Energètica i que es fixi “la resta de principis legislatius de la política energètica catalana necessària per assolir la transició energètica”. Proposen que la cambra insti l’executiu a “accelerar al màxim” la posada en marxa de l’energètica pública productora i distribuïdora.

A més, reclamen que el Govern impulsi i defensi al·legacions i recursos per evitar projectes com les línies de Molt Alta Tensió (MAT) que hi ha projectades al territori. També proposen que el Parlament reivindiqui “la necessitat urgent d’un sistema energètic renovable, descarbonitzat i desnuclearitzat, de generació distribuïda i descentralitzada” i que manifesti la “urgència” d’avançar cap a la sobirania energètica.