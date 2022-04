ERC espera que els canvis a JxCat no impactin en l’estabilitat del Govern

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dimarts que el procés congressual que ha iniciat JxCat des d’aquest cap de setmana no hauria d’afectar l’estabilitat del Govern de coalició amb ERC. “Creiem que és imprescinndible que els debat interns no es traslladin i impactin negativament ni al Govern ni al país”, ha assegurat Vilalta, abans d’expressar “tot el respecte” als debats interns de qualsevol partit. Amb tot, però, ha insistit que aquests processos “no haurien d’afectat l’estabilitat del Govern ni el dia a dia del país”. Vilalta s’ha mostrat convençuda que “això no serà així”.

JxCat va celebrar aquest dissabte un Consell Nacional a Alcarràs en el qual el secretari general de la formació, Jordi Sànchez, va anunciar que no de cara al proper congrés nacional del partit dimitiria del seu càrrec i no optaria a la reelecció. Sànchez és el responsable de les negociacions per part e JxCat per aconseguir un acord de Govern amb ERC i la seva sortida de la direcció del partit pogués implicar canvis pel que fa a l’estratègia de Junts respecte el seu paper en el Govern.

Les tensions internes de JxCat ja han impactat en la proposta per la modificació de la Llei de Política Lingüística. Aquesta modificació es va haver d’aturar pel conflicte intern que la proposta presentada va generar posteriorment una polèmica que va fer que JxCat es despengés de l’acord. Els partits han decidit donar-se temps fins el 28 d’abril per arribar a un nou acord que pugui satisfer tothom. Aquest cap de setmana tant el president d’ERC, Oriol Junqueras, com el secretari general de JxCat, Jordi Sánchez, han expressat el seu posicionament sobre la qüestió lingüística.

Vilalta ha defensat que ERC aprofiti tots els espais del partit per reforçar la defensa de la llengua catalana. De fet, els republicans van aprovar dissabte al seu Consell Nacional una resolució per unanimitat per conjurar-se a favor de la defensa del català a l’escola. “Hi ha molt debat, molt rebombori i tergiversacions”, ha subratllat la portaveu republicana, que ha garantir la recerca del “màxim consens i diàleg per defensar la llengua”. “La qüestió és una llengua és massa important com per voler treure un rèdit particular —ha afegit Vilalta—. El català és sinònim de cohesió i equitat”. Vilalta també ha demanat que s’aparti la llengua dels tribunals “perquè ens hi juguem el futur de la nostra llengua”.