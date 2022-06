Embolic judicial per la clau de la caixa de les gravacions de Villarejo

Fins a dotze dies s’ha hagut d’ajornar la declaració del comissari jubilat José Manuel Villarejo a l’Audiència Nacional en la peça separada 31 de la causa Tàndem. Un ajornament arran del fet que el jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional no va poder obrir la caixa de seguretat on es troben encriptades les microcintes de les gravacions del famós agent encobert. El que en l’argot del cas es coneix com “l’Atapuerca de la Transició” per la quantitat d’informació que existeix de casos com el 23F o el GAL, sobre terrorisme d’Estat.

Finalment, el proper 14 de juny el jutge Manuel García Castellón ha citat a declarar el comissari aprofitant que ja han trobat les claus de la caixa de seguretat. És la peça separada número 31. Una mena de calaix de sastre on s’encabeixen totes aquelles denúncies que no corresponen a les altres 30 causes. Una peça oficialment oberta com a principal per endreçar el procediment i expurgar informacions que afecten tercers que, de moment, no es veuen afectats pel procediment, i que, en canvi, les defenses ho veuen com un mecanisme d’expurgació de material compromès. És a dir, per treure de la causa material compromès o que podria contaminar la resta. La idea de l’obertura de la nova peça separada “troncal” va ser defensada a capa i espasa pel fiscal del cas César de Rivas Verdes-Montenegro.

Declaració suspesa i polèmica processal

De fet, el passat dos de juliol es va suspendre la declaració perquè no es podia accedir a la caixa de seguretat on es troben les microcintes intervingudes durant els escorcolls de la causa a recerca d’arxius, agendes i proves documentals que suposadament tenia el comissari jubilat emmagatzemades en diferents domicilis i seus de les seves empreses. Aquestes microcintes havien de ser exhibides a VIllarejo per tal que en fes el reconeixement. La pèrdua de la clau, que deixa tocat el rigor de la custòdia de les proves d’aquesta macrocausa, ha demorat la declaració del comissari fins el proper 14 de juny. De fet, ha demanat en un escrit comparèixer voluntàriament abans que el jutge procedís a ordenar una data de citació.

La nova causa es va obrir per interlocutòria del passat 25 de maig i Villarejo, de qui de fet serien les gravacions i diaris que s’hi han incorporat, va demanar personar-s’hi. De fet, ha estat una de les queixes del comissari que s’emportessin del seu domicili, per exemple, bona part de microcintes que guardava classificades en caixes de camises i amb una referència de data i protagonista. Segons expliquen fonts jurídiques, la requisa es va portar a terme sense una relació concreta de cadascun dels elements.

De fet, la defensa de Villarejo va recórrer l’obertura d’aquesta peça separada amb una irada crítica al fiscal. Així, al·legava que els generava indefensió. Segons el recurs presentat, al qual es van adherir part dels processats, el jutge García Castellón va “incórrer en automatisme tot seguint la inèrcia d’acollir totes les peticions formulades pel ministeri fiscal”.

De fet, el mateix dia que la Fiscalia ho va sol·licitar el jutge va acordar acumular la peça principal a la resta de peces incoades. Així, entenien que la nova peça separada implica “modificar tota la configuració processal de la causa” i afectava també la totalitat de les parts de les peces incoades. El jutge, però, ha tombat els recursos i ha donat curs a l’obertura de la peça separada i ja ha començat les citacions. La primera el 14 de juny, amb el mateix Villarejo, que vol accedir a una còpia de les cintes manllevades durant els escorcolls de la instrucció de la causa Tàndem.