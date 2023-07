Sumar és en la segona força més votada a Catalunya amb 484.692 vots

La candidatura Sumar-En Comú Podem, encapçalada per Aina Vidal, ha obtingut un total de 7 diputats a Catalunya, els mateixos que va obtenir en les darreres eleccions del 2019. En concret, el partit ha rebut un total de 484.692 vots, una xifra que representa el 14,03% dels sufragis, amb el 98% escrutat. L’any 2019 el partit es va presentar sota les sigles d’En Comú Podem-Guanyem el Canvi i va obtenir també 7 escons amb un total de 549.173 vots (14,16%). La candidatura ha quedat segona en nombre de vots a Catalunya, per darrere del PSC, tot i que en escons ha empatat amb ERC i Junts. “Som la segona força i aquest país continuarà tirant endavant”, ha dit Vidal.

Tot i l’empat en escons i ser la segona força més votada a Catalunya, Sumar ha perdut vots en comparació a les eleccions del 2019. Tot i això, les sensacions del partit han estat bones. De fet, la mateixa candidata, Yolanda Díaz, ha declarat des de Madrid que “han guanyat”. Si bé és cert que el partit no ha quedat en el pòdium, ja que Vox ha quedat en tercera posició per darrere de PP i PSOE, Díaz ha assegurat que “la democràcia avui ha sortit més forta” i ha continuat afirmant que “avui la gent dormirà més tranquil·la”.

La candidata de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, al míting final de campanya / Gerard Artigas – ACN

Prudència fins a l’últim moment

Sumar, a diferència d’altres partits, no ha volgut qualificar els resultats dels sondejos, ja que han considerat que calia esperar a veure el resultat. En unes declaracions, el número dos de la candidatura de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Gerardo Pisarello, ha assegurat que els sondejos coneguts el vespre d’aquest diumenge deixen “un escenari molt obert” però ha demanat prudència perquè es tracta d’enquestes i no de “resultats oficials” de les eleccions espanyoles. Pisarello ha aprofitat per agrair la feina de totes les persones involucrades en el procés electoral “malgrat la calor”, especialment dels treballadors de Correus.