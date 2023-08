Un senador d’ERC diu que el debat del referèndum “no es pot encetar” fins tancar l’amnistia

El senador republicà Joan Queralt ha assegurat aquest dijous que la carpeta del referèndum “no es pot encetar” fins que no s’hagi tancat la de l’amnistia. “No pots anar a un diàleg polític havent-hi gent inhabilitada, condemnada, a l’exili o que té el patrimoni familiar i personal en perill pel Tribunal de Comptes”, ha argumentat en una entrevista a El Nacional. Queralt ha admès que “tot plegat pot semblar més lent”, però que és la manera d’aconseguir l’autodeterminació. El senador d’ERC fins i tot ha entès que el PSOE no utilitzi la paraula amnistia durant les negociacions: “Si ells no volen emprar la paraula amnistia i prefereixen dir un altre terme que té els mateixos efectes que una amnistia és exactament igual”.

Els senadors d’ERC Ernest Maragall, Anna Surra i Joan Josep Queralt / EP

Queralt ha assegurat que el PSOE pot acceptar una llei d’amnistia a canvi de la investidura del candidat socialista a la presidència espanyola, Pedro Sánchez. “El PSOE ha demostrat tenir un estómac d’acer, i especialment Pedro Sánchez”, ha dit en aquest sentit. Queralt ha afegit que Pedro Sánchez ha demostrat “no només amb Catalunya, sinó també amb el seu partit” que “se li poden dir moltes coses, però ni covard ni tímid”. Per si de cas, Queralt ha demanat a Sumar que “exigeixi” als socialistes que aprovin la llei d’amnistia i no es limitin a fer de “mitjancers” del PSOE amb ERC.

Coordinació d’acció amb Junts per Catalunya

El senador republicà creu que aconseguir l’amnistia serà un pas cap a l’autodeterminació i que aconseguir aquesta llei “canalitzarà el conflicte a la política”. Així i tot, ha puntualitzat que acordar aquesta llei no farà que després tot siguin “flors i violes”. Per últim, Queralt ha apostat per “trobar una certa coordinació d’acció” independentista amb Junts. “Si tots els grups volen el mateix, les estratègies poden tenir tempos diferents, però no poden ser oposades”, ha assegurat Queralt.