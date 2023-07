Sánchez repta Feijóo a “aclarir” les “mentides” que ha dit en campanya

El secretari general del PSOE i presidenciable a les eleccions espanyoles d’aquest diumenge, Pedro Sánchez, ha reptat aquest dimarts al candidat dels populars, Alberto Nuñez Feijóo, a “aclarir” totes les “mentides” que ha dit al llarg de la campanya electoral. Sánchez creu que el moment indicat per fer-ho és el debat electoral que se celebrarà a TVE aquest dimecres, un debat on Feijóo ha preferit no ser-hi, tot i que sí que en formaran part els líders de Sumar i Vox, Yolanda Díaz i Santiago Abascal. Segons el candidat a la Moncloa dels socialistes, el PP s’ha instal·lat en la “mentida” i en els pactes amb l’extrema dreta durant tota la campanya com a estratègia per captar votants.

Una estratègia, però, que considera que no donarà els seus fruits, ja que considera que els socialistes experimenten una “remuntada” que els portarà a guanyar el 23-J. Així ho ha dit en un míting des de Donosti on ha apel·lat als seus votants assegurant-los que “no permetrà” que es faci “40 anys de retrocés” i es vulnerin “drets i llibertats que no són de la dreta, sinó de milions d’homes i dones”: “Hem comès errors, per descomptat”, ha admès, però “vam protegir més de 3,5 milions de treballadors donant-los un sou durant la pandèmia, vam avalar centenars de milers d’empreses perquè poguessin tirar endavant, i vam donar ajudes directes als treballadors autònoms”, sentencia amb orgull.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb la presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens / ACN

La resposta de Feijóo

Paral·lelament a l’acte de Sánchez, Feijóo també s’ha banyat en masses en el seu acte de campanya i ha aprofitat l’oportunitat per etzibar un retret directe al PSOE. Feijóo lamenta que “la mentida arribi fins a intoxicar la presidenta de la Comissió Europea”, fent referència a l’afirmació del president del Senat, el socialista Ander Gil, que ha assegurat que Von der Leyen va criticar Feijóo. Una afirmació, però, que des de la Comissió Europea han negat categòricament.