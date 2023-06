El PDeCAT aposta per “acords de mínims” per anar a Madrid a “fer política”

El PDeCAT està disposat a buscar “acords de mínims” per articular un front democràtic a les pròximes eleccions estatals del 23 de juliol, però defensa anar a Madrid a “fer política”. Després de reunir-se amb Pere Aragonès, el secretari general adjunt del partit, Marc Solsona, i el portaveu al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, han valorat positivament la proposta del president de la Generalitat i han assegurat que estan “oberts a qualsevol estratègia de país”.

Bel ha advertit que “no és el mateix un govern PP-Vox que un PSOE-Podemos-Sumar” i ha defensat que el seu partit vol concórrer a les eleccions del 23-J que els “interessos dels catalans estiguin plasmats al BOE sense renunciar a cap plantejament”. El portaveu del PDeCAT al Congrés ha insistit que és “rellevant” qui governa a Madrid i, per tant, ha deixat entreveure que arribat el cas donaran suport a una nova investidura de Pedro Sánchez.

El secretari general adjunt del PDeCAT, Marc Solsona / ACN

Reunió “intensa” amb Aragonès i tot per decidir

Per la seva banda, el secretari general adjunt del PDeCAT, Marc Solsona, ha celebrat que la reunió amb Aragonès ha estat “llarga i intensa”, però ha explicat que qualsevol acord està en un estadi molt incipient. “Hem parlat de diferents opcions, però no s’ha concretat res perquè encara estem en una ronda de contactes”, ha dit Solsona. L’encara alcalde de Mollerussa assegura que no han parlat de la llista única que proposa Junts.

De moment el partit encara les eleccions estatals del 23-J amb la intenció de presentar una llista pròpia. Ferran Bel, que en principi no tenia intenció de repetir, ha avançat que la formació no ha pres cap decisió sobre qui serà el seu candidat a Madrid i ha estat enigmàtic alhora de dir què farà. “El partit decidirà, però les opinions personals també pesen”.

“Com a PDeCAt estem oberts a qualsevol estratègia de país que faci que Catalunya avanci”, ha dit Solsona. El dirigent del PDeCAT ha insistit que “falten concrecions” per poder valorar com acabarà el front comú, però que de moment la “música sona bé”.