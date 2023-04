Impugnen la llista de Capgirem Moià perquè hi ha massa dones

La Junta Electoral ha impugnat la llista de Capgirem Moià per a les pròximes eleccions municipals del 28-M perquè té massa dones i no compleix amb el percentatge de candidats masculins que marca la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). L’article 44 bis de la norma exigeix que en poblacions de més de 3.000 habitants, hi ha d’haver un mínim del 40% dels candidats de cada gènere i, en el cas de Capgirem Moià, més del 60% de la seva llista són dones, per la qual cosa no compleix el requisit legal.

Des de la formació, que consideren que s’hauria de fer una interpretació “històrica” de la llei i no s’hauria de penalitzar l’excés de dones, finalment ha decidit canviar una dona de la llista per arribar al 40% d’homes que exigeix la llei i així poder concórrer a les municipals. “No és el que més ens ve de gust, però sinó el poble es quedaria sense el projecte pel qual hem estat treballant tants mesos”, ha dit a l’ACN la cap de llista, Lakshmi Roset. L’esmena ha d’arribar abans de dissabte.

Capgirem Moià estudia com legalitzar la llista

Capgirem Moià estudia ara quina és la millor manera de reorganitzar la seva llista electoral, que fins ara estava constituïda per 8 dones i 5 homes i a partir d’ara haurà d’estar formada per 7 dones i 6 homes. La dona que surti de la llista es mantindrà en el projecte polític i anirà de suplent. La formació creu que és “absurd” que una llei que es va crear per corregir la “infrarepresentació” històrica de les dones a la política s’hagi convertit en un instrument que penalitza exactament el contrari.

En un comunicat, el partit defensa que “no té cap mena de conseqüència negativa” que un partit superi el 60% de dones “i menys com per ser impugnada”.