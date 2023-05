Illa demana “deixar enrere el català rondinaire i passar al treballador”

El primer secretari del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, ha fet una crida al “vot optimista” de cara a les eleccions municipals del pròxim diumenge 28 de maig. En un discurs molt similar al que ja va fer el passat 7 de maig, Illa ha insistit en “deixar enrere ja això del català emprenyat per passar al català optimista”. “Deixem enrere el català rondinaire i passem al català treballador i esforçat“, ha dit en un míting de campanya dels socialistes a Castelldefels amb la candidata Maria Miranda.

“Passem de la Catalunya del desgavell i apostem amb el vot per la Catalunya endreçada. I deixem enrere la Catalunya de la queixa permanent i apostem amb el vot per la Catalunya de la feina ben feta”, ha insistit abans de retreure a la líder de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, que “s’enganxi” a la presidència del Parlament. “No hi ha dret”, ha dit Illa.

De la “cultura de la queixa” a la de la feina

El primer secretari del PSC ja va fer un discurs similar fa gairebé dues setmanes, quan va dir que “Catalunya ha de passar de la cultura de la queixa a la cultura de la feina”. Va demanar al Govern que complís amb els seus compromisos i va carregar contra Xavier Trias a banda d’insistir molt en aquesta idea del català que es queixa i està “emprenyat”. Aquest diumenge ha insistit en aquesta idea des de Castelldefels, un dels municipis forts dels socialistes. Mentrestant ERC, per la seva banda, ha entrat “a la cova del llop” fent un míting a un altre territori de tradició socialista, Cornellà.