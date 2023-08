Forn creu que l’amnistia és “insuficient” per a investir Sánchez

L’exconseller i ex-pres polític Joaquim Forn ha assegurat que el fet que el PSOE concedeixi l’amnistia per a tots els condemnats pel Procés és “un pas necessari però insuficient” de cara a una possible investidura del president espanyol Pedro Sánchez. En una entrevista a Vilaweb, Forn ha dit que “és evident que cal posar l’amnistia damunt la taula”, però que només això no serà suficient. “Això tot sol no resol el conflicte polític entre Catalunya i Espanya”, ha dit. Per això, ha insistit, caldrà abordar l’autodeterminació, el blindatge del model d’escola catalana, el finançament de la Generalitat i l’oficialitat del català a la Unió Europea. “Sense un compromís clar en aquestes qüestions no veig possible de plantejar un pacte amb Pedro Sánchez”, ha resolt.

En canvi, una altra exconsellera del Govern de Carles Puigdemont, Dolors Bassa, ha dit que “l’amnistia és una bona justificació del suport dels partits independentistes” al candidat socialista. La republicana creu que la investidura de Sánchez és “una oportunitat” per poder “condicionar el govern estatal a noves fites”. Bassa ha fet aquestes declaracions que contrasten amb les de Forn també a Vilaweb.

Dolors Bassa en un míting a Girona durant la campanya del 14F

“El poder no ho permetria”

En el mateix sentit, un dels encausats per la investigació oberta a Tsunami Democràtic i exconseller d’ERC durant el tripartit, Xavier Vendrell, ha demanat ser “pragmàtics” ara que l’independentisme “pot condicionar la investidura espanyola”. “Una amnistia total sí que justificaria el suport a la investidura”, ha reblat. Vendrell, però, no té fe en què això pugui passar: “No passarà perquè el poder no li ho permetria al PSOE”. El que sí que veu possible és “reforçar la nació” amb el traspàs de Rodalies de Catalunya i la gestió de l’aeroport del Prat.

Així les coses, Sánchez continua necessitant el suport de Sumar, ERC, EH Bildu, el PNB, el BNG i Junts per Catalunya. El seu rival, el popular Alberto Núñez Feijóo, només compta amb els diputats de Vox, Coalició Canària i Unió del Poble Navarrès (UPN).