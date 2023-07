Feijóo lamenta que Rajoy no actués abans contra el Procés el 2017

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admès que el seu partit va cometre “errors” amb Catalunya durant l’embat independentista del 2017 i ha lamentat que el govern de Mariano Rajoy no decidís intervenir abans per evitar que el conflicte escalés. “Probablement, hauríem hagut d’actuar amb anterioritat i no deixar que la cosa arribés fins al final”, ha dit en una entrevista a La Vanguardia. “Un partit que treu dos diputats [a Catalunya], si no accepta que ha comès errors, és que no veu els resultats electorals”. Feijóo reconeix que les eleccions estatals del 2019 van ser un “fracàs electoral” i de cara al 23-J intenta presentar el PP com una opció més moderada per pescar en el vot constitucionalista que ha abandonat Cs.

“Catalunya ha de veure que el Partit Popular no es retira de la comunitat autònoma, que s’absenta de la política catalana, que el Partit Popular és una peça clau del constitucionalisme català”, explica. De fet, Feijóo està convençut que el PP pot créixer en l’espai polític que va deixar CiU i que, segons ell, Junts per Catalunya ha decidit “abandonar”. El candidat popular és conscient que el seu partit es juga bona part de les seves opcions de governar a Catalunya, ja que és una de les regions on té més marge de millora i les enquestes li donen fins a 8 diputats. “El que necessitem és que els catalans ens vegin com un partit català, autonomista, amb persones de Catalunya”.

Feijóo espera recuperar Catalunya per al projecte d’una Espanya forta / Europa Press

El Feijóo més moderat allarga la mà a Catalunya

Feijóo entén que el PP ha fet un gir significatiu en els últims mesos i que l’objectiu és donar la campanada el 23-J. “Vam dir que seríem una força decisiva a Barcelona [on van treure quatre regidors] i ho hem estat. Vam evitar un govern d’independentistes i li vam donar l’alcaldia al PSC”. El líder popular està convençut que les eleccions estatals confirmaran la “remuntada” del seu partit. Fins i tot s’atreveix a parlar de la millora del sistema de finançament autonòmic, tot i que ho engloba en una reforma general perquè “les comunitats autònomes estan límit” perquè el govern de Pedro Sánchez ha pres moltes “decisions unilaterals” que després han hagut de pagar a cada comunitat.

El candidat del PP també ha tret del calaix un altre tema espinós: el sistema radial d’infraestructures, una de les grans apostes de tots els governs espanyols. “Hem fet massa infraestructura al centre i molt, molt poca que uneixi la perifèria”, diu abans d’esmenar la política del seu propi partit. “El corredor mediterrani és un exemple. Va amb retard i amb molts entrebancs. No tenim connectades Catalunya i València. És un error que han comès persones que no han treballat a les comunitats autònomes”. Feijóo considera clau “unir perifèricament Espanya” perquè sigui “més competitiva”.