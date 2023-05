Demostració de força del PSC al Baix Besòs, el “nord pobre” de Barcelona

Demostració del PSC als municipis del Baix Besòs, el “nord pobre” de Barcelona, segons l’han definit els mateixos candidats socialistes. El pròxim 28 de maig el PSC aspira a mantenir les alcaldies de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet i a recuperar la de Montcada i Reixac, que des del 2015 està en mans dels comuns. El líder de l’oposició i primer secretari del partit, Salvador Illa, s’ha reunit amb els quatre candidats per reclamar més inversió a la Generalitat per a una zona que històricament s’ha “descuidat”.

“Som l’únic nord pobre geogràfic i aquesta situació s’ha de revertir”, ha reclamat l’alcalde de Badalona i candidat a la reelecció, Rubén Guijarro. El Baix Besòs vol més habitatge públic, més inversions, més seguretat i més infraestructures. Illa ha assegurat que el Besòs és una ”part essencial” del país i ha demanat concentrar el vot d’aquestes poblacions en el PSC per poder “corregir la vulnerabilitat i treure profit a les seves potencialitats”. Els socialistes se la juguen sobretot a Badalona, on el PP de Xavier García Albiol podria recuperar la majoria absoluta.

El líder del PSC, Salvador Illa, durant una roda de premsa a la seu del seu partit | ACN

Més inversió pública per canviar les coses

L’alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete, ha defensat el “compromís municipalista” del PSC i ha reclamat més inversió pública per poder canviar les coses. “Hem de reivindicar-ho al món supramunicipal perquè el món municipalista ja ha fet els deures”. Cañete considera que cal més habitatge i polítiques socials, dues necessitats que “sempre” han posat “sobre la taula”, però que no han rebut una resposta adequada de les altres administracions.

El candidat socialista a Montcada i Reixac, Bartolomé Egea, posa la seguretat com a “política primordial” que cal reforçar en col·laboració amb la Generalitat. L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, aposta per convertir el Besòs en una “referència” de coneixement a través del hub audiovisual de les Tres Xemeneies, el projecte biomèdic de Can Ruti i el Campus de l’Alimentació de Santa Coloma.

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, també ha aprofitat l’acte per avisar que un mal resultat del PSC al Baix Besòs a les pròximes eleccions municipals posa en risc tota la feina feta en els últims anys. “Que el que hem aconseguit no es perdi en aquestes eleccions si altres opcions polítiques lideren el municipi”.