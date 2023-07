Desenes de personalitats donen suport a la CUP contra el “llop reaccionari”

La CUP ha publicat aquest divendres un manifest de suport a la seva candidatura del pròxim 23 de juliol al Congrés i contra l’amenaça del “llop reaccionari”. El document ha rebut el suport de més de seixanta persones entre les quals figuren el pare del jove assassinat per un grup de nazis el 1993 Guillem Agulló; el fotoperiodista Jordi Borràs; el cantautor Nacho Vegas, i l’eurodiputat del Grup d’Esquerra Miguel Urbán.

En concret, el manifest compta amb el suport 62 professionals de diversos àmbits socials, comunicatius i universitaris, que també inclouen les humoristes Ana Polo i Maria Rovira -coneguda com a Oye Sherman-; a l’arqueòleg Eudald Carbonell; el guionista Marc Sarrats, i la politòloga Françoise Vergés, entre d’altres.

El document, que han presentat en una roda de premsa a la Plaça Urquinaona de Barcelona, es reafirma en la necessitat de passar a l’ofensiva, i per això aposten per una proposta que “lluiti pel dret a l’autodeterminació, que plantegi un model de social diferent, basat en la justícia, la igualtat i la llibertat”. En aquest sentit, defineix la candidatura de la CUP com aquella de la “no resignació”, com l’opció dels que volen estar al costat dels que ocuparan “la trinxera de les institucions” i plantaran cara.

La CUP ha presentat el manifest en una roda de premsa a la Plaça Urquinaona / CUP

Per tot això, els signats reclamen recuperar l’esperança d’una alternativa política que “manté una aposta d’esquerres i que té clar que serà a Madrid defensant amb dents i ungles les treballadores, el català, els drets nacionals i socials, els de les persones immigrades, les conquestes feministes i del moviment LGBTI, el repartiment de la riquesa i la necessitat d’una transició ecosocial”.

Finalment, el document afirma que la millor defensa és un bon atac, davant d’una situació en què diu que es produeix “censura cultural, negació del canvi climàtic, retirada de banderes i negació de la violència masclista de la mà de toreros i ultres, o les dues coses alhora”. “Ells ‘No Passarán’ si nosaltres avancem”, conclou.