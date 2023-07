Els comuns apel·len a la classe treballadora per frenar Vox

La candidata de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha fet una crida perquè la classe treballadora es mobilitzi i acudeixi a votar aquest diumenge encara que vagi “a la platja” o “a la guingueta”. “Aquest 23 de juliol enviarem Yolanda Díaz a la Moncloa i Santiago Abascal a casa seva”, ha afirmat a Blanes (Selva), on els comuns han tancat la campanya.

Vidal, que rebutja que el referèndum sigui una eina per frenar la investidura, ha animat la ciutadania a buscar “deu minuts” diumenge per “anar a votar” i aconseguir la victòria de l’esquerra davant del PP i de Vox. En aquest sentit, ha remarcat que votar aquest 23-J ha de ser un “plaer” per guanyar el negacionisme climàtic i les “mentides” del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i per “enviar a casa” el president de Vox i el seu “racisme, classisme i masclisme”.

La candidata de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, al míting final de campanya / Gerard Artigas – ACN

Es juguen un diputat amb el PP a Girona

La candidata dels comuns ha insistit que no s’ha de deixar “ni un sol vot a casa” i en apostar per Sumar-En Comú Podem, que ha reivindicat com un vot útil perquè serà una “força decisiva”, especialment a la circumscripció de Girona. La formació es juga recuperar el diputat per Girona que van perdre el 2019 i que, segons han insistit durant la campanya, se’l disputen amb el PP.

De fet, aquest diputat que està en joc va provocar que ahir la vicepresidenta espanyola en funcions i candidata de Sumar a presidenta, Yolanda Díaz, participés en un acte a Girona abans de l’acte central de campanya que la formació va celebrar a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) amb prop de 3.000 persones. Aina Vidal ha tancat aquestes dues setmanes de campanya acompanyada de la cap de llista a la demarcació de Girona, Júlia Boada; el número dos per Barcelona, Gerardo Pisarello, i la secretària general de Podem Catalunya, Conchi Abellán, que és candidata al Senat.