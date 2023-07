Autobús de campanya: els quilòmetres que ha fet cada partit

La campanya electoral del 23-J arriba a la seva fi i els partits catalans han fet més de 12.800 quilòmetres per demanar el vot en uns comicis en els quals hi ha moltes coses en joc. La que ha centrat bona part dels esforços dels partits és evitar la majoria absoluta de PP-Vox. Si la dreta no l’aconsegueix, Pedro Sánchez haurà de picar a la porta dels partits independentistes per demanar-los el seu suport per intentar reeditar el govern de coalició amb Sumar. També està en joc l’hegemonia a dins de l’independentisme, on Junts confia a mantenir els resultats de les municipals per confirmar el sorpasso a ERC, i la CUP aspira a mantenir els dos diputats d’aquesta legislatura per ser decisius a Madrid.

Com en cada campanya, els partits han llogat autobusos per visitar les ciutats i els pobles que els seus trackings interns situen com a clau per arreplegar els vots dels indecisos i així assegurar els últims escons de cada demarcació, que són els que realment marcaran la diferència. Junts ha estat el partit que més quilòmetres ha fet durant la campanya amb un total de 2.700, segons les dades recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Míriam Nogueras i el seu equip s’han mogut per tot el país amb una furgoneta llogada i han visitat 23 municipis de les set vegueries del país.

Míriam Nogueras, Aina Vidal i Gabriel Rufián al debat de TV3 / Europa Press

Els quilòmetres mostren l’estratègia de cada partit

El PSC és el segon amb 2.314 quilòmetres a la carretera, gràcies als 1.714 quilòmetres de la seva cap de llista per Barcelona, Meritxell Batet, i els 600 del primer secretari del partit, Salvador Illa. Els socialistes s’han centrat en les capitals i grans ciutats de l’àrea metropolitana, que són els seus grans caladors de vots. Gabriel Rufián i Teresa Jordà sumen 2.257 quilòmetres i porten ERC a la tercera posició d’aquest curiós rànquing. Els republicans també han visitat les quatre capitals catalanes i han fet parades a l’Hospitalet de Llobregat i Badalona, dues de les ciutats més poblades del país, i Rufián va fer un viatge llampec a Durango, al País Basc, per donar suport a Bildu.

Els comuns són els quarts que han fet quilòmetres, amb 2.033. En competència directa amb el PSC, l’equip d’Aina Vidal ha centrat els seus esforços en l’àrea metropolitana amb excursions puntuals a altres demarcacions, com els actes a Reus, Blanes, Lloret o Tortosa. La CUP tampoc ha estalviat esforços i entre Mireia Vehí (972) i Albert Botran (735) han fet 1.707 quilòmetres, amb especial focus a la ciutat de Barcelona i les comarques gironines, on els anticapitalistes poden treure els millors resultats. A la cua del quilometratge hi ha el PDeCAT-Espai CiU (872 km), el PP (612 km) i Vox (314 km), que han optat per fer una campanya hiperfocalitzada en les poblacions on poden obtenir més vots i confiant que els mitjans faran la resta de la feina.