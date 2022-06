Els andalusos voten pensant que un triomf del PP obre nou cicle a Espanya

A prop de les deu el matí els primers votants comencen a desfilar per l’edifici de la Diputació de Sevilla al costat de la catedral conscients que els resultats dels comicis que aquest diumenge tenen lloc a Andalusia poden marcar un abans i un després, tant a Andalusia com a la resta de l’estat espanyol. Hi ha diversos interrogants que s’ha de desvetllar, però les enquestes no s’han mogut gaire durant tota la campanya electoral. Els votants acudeixen a les urnes amb el convenciment que Juanma Moreno Bonilla serà el nou president de la Junta d’Andalusia i que el seu triomf confirma un canvi de tendència a la comunitat, un feu socialista històric, i obre la possibilitat d’un retorn dels populars a la Moncloa.

“Hi pot haver un gir cap al PP i això a nivell nacional pot tenir conseqüències, aquestes són unes eleccions importants”, comenta a EL MÓN l’Ernesto, un jubilat sevillà que acaba de dipositar el seu vot a l’urna. No revela la seva preferència, però es mostra compungit per la possibilitat que Ciudadanos es pugui quedar sense representació al parlament andalús. “És una pena el que ha passat amb Cs, és el partit més lògic, però se l’han carregat ells mateixos per la seva pròpia evolució”. L’Ernesto creu que el partit d’Arrimadas ha mostrat algunes incongruències ideològiques i li retreu que no hagi mantingut una línia “liberal”.

Un col·legi electoral a Sevilla / JAG

Si el que han apuntat les enquestes es confirmen, els d’Arrimadas es veurien fora del parlament andalús, quatre anys després d’haver estat una de les forces que va permetre la formació d’un govern conservador que acabés amb anys de domini socialista. Tot plegat també gràcies a la col·laboració de Vox, que també va facilitar que Juanma Moreno Bonilla es convertís en el nou president andalús. Cs és una de les formacions responsable del desencís de molts andalusos. Aquest és el cas de la María, que després de votar en un col·legi al centre de Sevilla, admet que ha estat a un pas de no votar. “Guanyarà el PP i res canviarà”, afirma taxativa.

Unes eleccions amb un volum elevat de descontents

A la María el desencís amb la política no l’ha portat de moment ha radicalitzar la seva posició. De fet, diu que Vox no li agrada. Al seu costat, l’Ernesto té un pronòstic sobre el partit ultra. “A Vox li passa el que a Podemos, agafen els vots dels descontents, se’n van als extrems i ho volen enderrocar tot. És un error, Vox hauria de ser un partit de dretes normal”. Segons el seu punt de vista, Vox pot acabar igual que Podemos.

Mentre que els andalusos també donen per fet que l’extrema dreta farà una estirada en aquestes eleccions ningú vaticina gran resultats per l’esquerra andalusa. El PSOE es prepara per uns resultats modestos, després que hi hagi hagut votants seus que s’han sentit més atrets per l’opció de Juanma Moreno, a qui a Andalusia ja se l’anomena directament amb el nom de pila. Juan, un professor d’Economia de Màlaga que viu a Sevilla, és un els votants que deixa el PSOE i es passa al PP. “M’agrada en Juanma, primer perquè és de Màlaga i això em sembla bé, i després perquè veig que és una persona honesta”. En canvi, els socialistes han deixat de merèixer la confiança d’aquest professor malagueny que veu en el PSOE un partit que “endolla” els seus i cita d’exemple la contractació de la dona de Juan Espadas a la Junta d’Andalusia sense reunir els mèrits.