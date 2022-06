Directe | Utopia i economia, crisi ecològica i un expert en ‘pijos’: arrenca la UPEC

La XVIII edició de la Universitat Progressista d’Estiu (UPEC) arrenca aquest dimecres i s’allargarà fins a divendres. Les taules rodones i xerrades es fan a la sala Brigades Internacionals de la seu de la UGT a Catalunya, però si no hi podeu assistir des d’aquí podreu seguir en directe, per streaming, totes les sessions. Aquest 2022 la UPEC està dedicada a la recerca d’un futur millor, per això s’ha titulat Sota el present sempre hi ha el futur. I per això també es permet dedicar espai i temps a la utopia, que és el que farà en les dues sessions centrals de la primera jornada.

La inauguració, a les 9.30 hores, va càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya, Camil Ros, Secretari general de la UGT, Núria Parlon, vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, i Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya. Jordi Serrano, rector de la UPEC, farà la presentació de les jornades.

Posteriorment, i fins aproximadament les 11.30h, hi ha la conferència inaugural, Florir als marges del present: resistència i construcció, a càrrec de Samantha Hudson, cantant, actriu, artista i activista del col·lectiu LGTBI+, entrevistada per João França, periodista.

A les 12 hores, i fins les 14 h, la taula rodona Utopia i economia. Hi intervenen Sergi Raventós, cap de l’oficina del pla pilot de la Renda Bàsica a Catalunya, Ferran Elías, economista a l’Espai08, i Pau Marí-Klose, diputat del PSOE i especialista en l’estudi de la desigualtat i la pobresa. Modera: Ariadna Trillas, periodista d’Alternativas Económicas.

A la tarda, de les 16 hores a les 18h, la taula rodona Utopia i distopia davant la crisi ecològica. Amb Alicia Valero, professora a la Universitat de Saragossa, Héctor Tejero, diputat per Más Madrid i coautor de ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal, i Bàrbara Pons, de l’equip d’Agenda 2030 de l’Ajuntament Barcelona. Modera: Sergi Picazo, periodista d’El Crític.

I tancarà la primera jornada una sessió que de ven segur serà de les més populars: de les 18.30 hores a les 20 h, Pijos, ets un d’ells… i no ho saps?, a càrrec de Marc Giró, llicenciat en història de l’art i autor de Pijos. Guia pràctica. Qui són, què fan i on trobar-los. El popularíssim periodista i presentador ha col·laborat i col·labora en diversos programes, des de l’Està passant de TV3 al Deforme Semanal i té el seu propi programa a RAC 1, Vostè primer. Mantindrà una conversa amb Laura Aznar, periodista d’El Crític.