Turbulències al Parlament per la dimissió de la secretària general

El Parlament de Catalunya torna a viure una jornada de turbulències, en aquest cas perquè la secretària general de la cambra, Esther Andreu, ha posat el seu càrrec a disposició de la Mesa. Segons han avançat diversos mitjans i ha pogut confirmar EL MÓN, Andreu ha plantejat la seva posició abans de la reunió de la Mesa a la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs. Andreu va ser col·locada per Borràs el 22 de juny del 2021 després de retirar del càrrec l’anterior secretari general, Xavier Muro.

Andreu ha comunicat la decisió a Borràs que posteriorment ha traslladat la informació a la resta de membres de la Mesa en una reunió informal. Això ha fet que la reunió de cada dimarts de la Mesa hagués de començar amb un retard de gairebé dues hores. Borràs també ho ha comunicat posteriorment a la reunió de la Junta de Portaveus.

El Parlament indaga en la contractació del fill de la secretària general com a uixer

La dimissió s’emmarcaria dins el procés d’indagacions que la cambra fa per veure si la contractació del fill de la secretària general com a uixer es va fer correctament. En el procés la secretària general no hauria tingut capacitat decisòria. Aquest afer ja va provocar que la Mesa encarregués informes per assegurar-se de la pulcritud del procés. Hi va haver un informe fet per la pròpia secretària, un fet per la direcció de recursos humans i un tercer fet per un lletrat de la casa.

Reunió de la Mesa del Parlament / Parlament de Catalunya

Els tres informes van concloure que el procés s’havia fet adequadament i que no hi havia cap irregularitat. No obstant això, segons les fonts consultades, la Mesa es va voler assegurar la correcció del procés amb la petició d’un quart informe a un altre òrgan estatutari, l’Oficina Antifrau. Les mateixes fonts apunten que el fet de recórrer a aquest organisme no ha de fer pensar en qüestions de corrupció sinó que també té per encàrrec competències lligades a l’àmbit de les incompatibilitats. PSC, ERC i CUP estaven d’acord en encarregar el quart informe, mentre que JxCat s’hauria mostrat més reticent.

Fonts de la Mesa han dit que confien plenament en els informes que s’han fet des de la pròpia cambra, però que han de garantir al màxim que tots els procediments estiguin ben fets. Aquesta quart informe és el que hauria fet que Andreu decidís finalment posar el seu càrrec a disposició de la Mesa, entenent que es demostrava una pèrdua evident de confiança en ella.

Les polèmiques que han esquitxat la secretària general del Parlament

El pas d’Andreu per la secretaria general del Parlament no ha estat exempt de polèmiques, entre les més sonades hi ha la retirada de l’escó de Pau Juvillà després que la Junta Electoral Central (JEC) ho ordenés a causa del procés pel llaç groc al seu despatx de la Paeria. Després de dies d’incertesa, la ‘desconnexió’ de Juvillà de la maquinària parlamentària va ser possible perquè Andreu així ho va ordenar als funcionaris de la casa. La secretària general també s’ha vist envolada de polèmica per la qüestió de les llicències per edat i la manca de transparència. També va tenir enfrontaments públics amb un lletrat de la casa per aquesta qüestió, Antoni Bayona.